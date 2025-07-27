«Реал» предложил Алабе расторгнуть контракт

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вчера, 13:45

Мадридский «Реал» намерен расторгнуть контракт с защитником .

По информации источника, «сливочные» предложили 33-летнему игроку компенсацию за досрочное расторжение соглашения, истекающего летом 2026 года. Сообщается, что футболист отказался от этого варианта. Он хочет получить всю сумму, которая положена ему по контракту. Инсайдеры считают, что его оклад составляет 22,5 млн евро в год до вычета налогов.

Ранее сообщалось о решении «Реала» выставить Алабу на трансфер.

В сезоне-2024/25 он провёл 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.