«Реал» предложил Алабе расторгнуть контракт

Мадридский «Реал» намерен расторгнуть контракт с защитником Давидом Алабой.
По информации источника, «сливочные» предложили 33-летнему игроку компенсацию за досрочное расторжение соглашения, истекающего летом 2026 года. Сообщается, что футболист отказался от этого варианта. Он хочет получить всю сумму, которая положена ему по контракту. Инсайдеры считают, что его оклад составляет 22,5 млн евро в год до вычета налогов.
Ранее сообщалось о решении «Реала» выставить Алабу на трансфер.
В сезоне-2024/25 он провёл 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Бавария потеряла своего лидера.
Реал так радовался что бесплатно забрал топ-игрока.
Пини Захави крепкий орешек. и вот так не даст Пересу выдавить Алабу из Мадрида))
Бавария потеряла своего лидера.
Реал так радовался что бесплатно забрал топ-игрока.
Пини Захави крепкий орешек. и вот так не даст Пересу выдавить Алабу из Мадрида))
И неважно что об этом думает Алонсо .
И неважно что об этом думает Алонсо .