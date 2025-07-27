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«Реал» предложил Алабе расторгнуть контракт

вчера, 13:45

Мадридский «Реал» намерен расторгнуть контракт с защитником Давидом Алабой.

По информации источника, «сливочные» предложили 33-летнему игроку компенсацию за досрочное расторжение соглашения, истекающего летом 2026 года. Сообщается, что футболист отказался от этого варианта. Он хочет получить всю сумму, которая положена ему по контракту. Инсайдеры считают, что его оклад составляет 22,5 млн евро в год до вычета налогов.

Ранее сообщалось о решении «Реала» выставить Алабу на трансфер.

В сезоне-2024/25 он провёл 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Реал  Алаба Давид
Перевод с as.com
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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 08:11
Да с чего бы ему пойти на уступки...??Он что по пьяному делу травму получил или в аквапарк неудачно слетал...?? Такие все простые
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:48
Если чесно, я вообще не понимаю, для чего Реал его вообще подписывал!!!??? Он уже в Баварии был никаким и уже тогда был травматичным....не учли этого в Мадриде
Agamaga005
Agamaga005 ответ Expert soccer (раскрыть)
сегодня в 01:41
Не может поддержать топ уровень, нет пользы. Это уже его личные проблемы. Надо идти на уступки.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:59
Там слишком жирный контракт, наврятли согласится. Да и не думаю, что Реал полностью компенсирует ЗП.
Expert soccer
Expert soccer ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 15:39
А в чем хитрость? Зарплатой заманили в Реал,так получилось что травы поперли,бывает. Наоборот надо поддержать игрока, а они его быстрее гонят
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 15:07
Какой хитрый. Работать не хочет, не может по состоянию здоровья, а денег хочет в полном объёме.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:52
МанСити, ПСЖ. Ливерпуль, Челси...эти команды хотели Алабу)
Бавария потеряла своего лидера.
Реал так радовался что бесплатно забрал топ-игрока.
Пини Захави крепкий орешек. и вот так не даст Пересу выдавить Алабу из Мадрида))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:07
А вот это уже по взрослому... Перес продолжает перестройку лучшего клуба мира. Правда Алаба ещё не готов на выход - ничего, договорятся. Интересно, кто его подберёт после Реала? Сомневаюсь, что прямо сейчас Давид представляет большой профессиональный интерес.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 13:59
Стой на своём Алаба!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:47, ред.
Если Перес его не видит в своём клубе, значит его не будет .
И неважно что об этом думает Алонсо .
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