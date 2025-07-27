Бруну — о товарищеском матче с «Вест Хэмом»: «Тренировка прошла отлично»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» подвёл итоги товарищеского матча против «Вест Хэма».

Я чувствовал себя хорошо. Тренировка прошла отлично. Мы отлично справились. Приятно выиграть матч, пусть даже товарищеский, и начать сезон на позитивной ноте. В целом игра была достойной, мы хорошо контролировали мяч. В некоторые моменты мы могли бы дольше удерживать его, как и просил тренер, но в последней трети мы немного торопились, пытаясь забить. Поработаем над этим.