Бруну — о товарищеском матче с «Вест Хэмом»: «Тренировка прошла отлично»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подвёл итоги товарищеского матча против «Вест Хэма».
Я чувствовал себя хорошо. Тренировка прошла отлично. Мы отлично справились. Приятно выиграть матч, пусть даже товарищеский, и начать сезон на позитивной ноте. В целом игра была достойной, мы хорошо контролировали мяч. В некоторые моменты мы могли бы дольше удерживать его, как и просил тренер, но в последней трети мы немного торопились, пытаясь забить. Поработаем над этим.
МЮ благодаря дублю Фернандеша смог одержать победу над «молотобойцами» со счётом 2:1.