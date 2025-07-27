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Бруну — о товарищеском матче с «Вест Хэмом»: «Тренировка прошла отлично»

вчера, 08:41

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подвёл итоги товарищеского матча против «Вест Хэма».

Я чувствовал себя хорошо. Тренировка прошла отлично. Мы отлично справились. Приятно выиграть матч, пусть даже товарищеский, и начать сезон на позитивной ноте. В целом игра была достойной, мы хорошо контролировали мяч. В некоторые моменты мы могли бы дольше удерживать его, как и просил тренер, но в последней трети мы немного торопились, пытаясь забить. Поработаем над этим.

МЮ благодаря дублю Фернандеша смог одержать победу над «молотобойцами» со счётом 2:1.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 14:29
Ну вот трезвый подход к тренировочному процессу.
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