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Татаев из «Оренбурга» заявил, что он всю карьеру проведёт в защитной маске

вчера, 11:17

Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев рассказал, что ему придётся всю жизнь играть в защитной маске из-за перелома лицевой кости.

Травма, конечно, напоминает о себе, врачи сказали мне всю жизнь играть в маске. Неприятно, но нужно привыкать. Любое попадание мяча в лицо опасно, поэтому всегда с маской в игровом и тренировочном процессе. Только после тренировок и игр снимаю. Она, конечно, немножко мешает обзору, но и к этому привыкаешь. Может, в дальнейшем что-то изменится и смогу играть без неё.

Напомним, что Татаев получил травму в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 против ЦСКА (0:2).

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Варвар7
Варвар7 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:00
Пишут , что сломана лицевая кость (до мелочей не конкретизируют) в трёх местах , операции не потребовалось (Перелом лица может зажить сам по себе , особенно если сломанная кость остается в правильном положении и не было смещения) .
В любом случаи это чревато , и конечно к этому тяжело привыкнуть прежде всего психологически...
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:26
Здоровья тебе парень!
Хотелось бы конкретно узнать:
- Какая кость сломана?
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:21
Пожелаю Алексею по возможности избегать травм.
Гость
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