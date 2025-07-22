Татаев из «Оренбурга» заявил, что он всю карьеру проведёт в защитной маске

Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев рассказал, что ему придётся всю жизнь играть в защитной маске из-за перелома лицевой кости.
Травма, конечно, напоминает о себе, врачи сказали мне всю жизнь играть в маске. Неприятно, но нужно привыкать. Любое попадание мяча в лицо опасно, поэтому всегда с маской в игровом и тренировочном процессе. Только после тренировок и игр снимаю. Она, конечно, немножко мешает обзору, но и к этому привыкаешь. Может, в дальнейшем что-то изменится и смогу играть без неё.
Напомним, что Татаев получил травму в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 против ЦСКА (0:2).
В любом случаи это чревато , и конечно к этому тяжело привыкнуть прежде всего психологически...
В любом случаи это чревато , и конечно к этому тяжело привыкнуть прежде всего психологически...
Хотелось бы конкретно узнать:
- Какая кость сломана?
Хотелось бы конкретно узнать:
- Какая кость сломана?