Сборная России сыграет с Катаром в гостях в сентябре

1754471853

вчера, 12:17

Пресс-служба РФС сообщает, что сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Катара 7 сентября.

Матч между сборными России и Катара пройдёт в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд».

Последний раз сборные встречались в 2023 году. Тогда игра завершилась со счётом 1:1.