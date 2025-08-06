Сборная России сыграет с Катаром в гостях в сентябре

Пресс-служба РФС сообщает, что сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Катара 7 сентября.
Матч между сборными России и Катара пройдёт в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд».
Последний раз сборные встречались в 2023 году. Тогда игра завершилась со счётом 1:1.
Сыграли столь безобразно что пресса долго не могла успокоиться....
Карпину фортануло исправить ситуацию....
Если получится..)))
