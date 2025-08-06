Soccer.ru
Сборная России сыграет с Катаром в гостях в сентябре

вчера, 12:17

Пресс-служба РФС сообщает, что сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Катара 7 сентября.

Матч между сборными России и Катара пройдёт в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд».

Последний раз сборные встречались в 2023 году. Тогда игра завершилась со счётом 1:1.

R B
R B
вчера в 19:10
Иордания, Катар, соперники с которыми еще очень долго придется спаринговаться)
Vilar
Vilar
вчера в 16:03
Ни фига себе, график у сборной! Нарасхват!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:39
А соперники один круче другого!.. Так можно и на строчку выше подняться в рейтинге!.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:58
Катар умеет играть в футбол...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:39, ред.
В сентябре два года назад сыграли 1:1..
Сыграли столь безобразно что пресса долго не могла успокоиться....
Карпину фортануло исправить ситуацию....
Если получится..)))
Гость
