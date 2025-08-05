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Из-за Тер Штегена у «Барселоны» возникла проблема с регистрацией Гарсии

вчера, 11:34

Голкипер Марк-Андре Тер Штеген продолжает конфликтовать с руководством «Барселоны».

Немец отказался подписывать заключение о своей травме для отправки в медицинскую комиссию Ла Лиги. Эта справка о том, что Тер Штеген не сможет играть в ближайшие четыре месяца, была необходима клубу для того, чтобы обойти санкции за нарушение финансового Fair Play и зарегистрировать другого вратаря Хоана Гарсию, которого в июне приобрели у «Эспаньола».

Напомним, что 29 июля Тер Штеген перенес операцию на пояснице. Восстановление может занять от трех до пяти месяцев.

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Все комментарии
Bombon
Bombon ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:37
Так он сам никого не уважает. За все время в Барсе только 2 сезона отыграл на уровне. И то один из них играл только в ЛЧ. Выжил из команды Браво, хотя был ничем не лучше. В сборной всю карьеру просидел под Нойером. И этот ЧМ может просидеть если Нойер решит вернуться. Обычный средний вратарь, а ЧСВ зашкаливает
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:20
Вот же он гад!!! Источник конфликта сам Тер Штеген и есть. Уважение, видите ли, ему недостаточно оказывали. Что известность с людьми делает? А ведь этот конфликт тяжело будет разрулить.
Гость
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