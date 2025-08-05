Из-за Тер Штегена у «Барселоны» возникла проблема с регистрацией Гарсии

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вчера, 11:34

Голкипер продолжает конфликтовать с руководством «Барселоны».

Немец отказался подписывать заключение о своей травме для отправки в медицинскую комиссию Ла Лиги. Эта справка о том, что Тер Штеген не сможет играть в ближайшие четыре месяца, была необходима клубу для того, чтобы обойти санкции за нарушение финансового Fair Play и зарегистрировать другого вратаря , которого в июне приобрели у «Эспаньола».

Напомним, что 29 июля Тер Штеген перенес операцию на пояснице. Восстановление может занять от трех до пяти месяцев.