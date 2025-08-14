Защитник «Арсенала» Зинченко назвал минувший сезон худшим в своей карьере

Защитник лондонского «Арсенала» оценил свой прошедший сезон.

Футболист, который не играет, — это не футболист. Одно дело, когда тело подводит. Такое случается. Но переход из основного состава команды на скамейку запасных — это гораздо сложнее. Чувство отверженности, которое испытываешь, когда тренер больше не верит в тебя, может выбить из колеи, даже если ты самый стойкий парень на планете. Сидеть на скамейке запасных в АПЛ за щедрую зарплату — это всё ещё привилегия. Это то, на что миллиарды людей на планете не задумываясь променяли бы свою гораздо более суровую жизнь. Но представьте себе человека, который посвятил всего себя совершенствованию в одном деле, а потом в 28 лет он обнаруживает, что больше не нужен. Неприятное чувство.