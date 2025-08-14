 
Защитник «Арсенала» Зинченко назвал минувший сезон худшим в своей карьере

сегодня, 10:53

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко оценил свой прошедший сезон.

Футболист, который не играет, — это не футболист. Одно дело, когда тело подводит. Такое случается. Но переход из основного состава команды на скамейку запасных — это гораздо сложнее. Чувство отверженности, которое испытываешь, когда тренер больше не верит в тебя, может выбить из колеи, даже если ты самый стойкий парень на планете. Сидеть на скамейке запасных в АПЛ за щедрую зарплату — это всё ещё привилегия. Это то, на что миллиарды людей на планете не задумываясь променяли бы свою гораздо более суровую жизнь. Но представьте себе человека, который посвятил всего себя совершенствованию в одном деле, а потом в 28 лет он обнаруживает, что больше не нужен. Неприятное чувство.

Ранее стало известно, что игрок может перейти в другой клуб Английской Премьер-Лиги. В частности, сообщалось об интересе со стороны «Вест Хэма».

j72z77m8x5k7
j72z77m8x5k7
сегодня в 11:39
Нужно играть там, где дают играть.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:57
Раз так все плохо, идти на понижение и будешь там основным! Но в Уфу уже не примут))
Гость
