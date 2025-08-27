Фабрегас сообщил о трудностях с поиском итальянских талантов

Главный тренер «Комо» объяснил, почему клуб приглашает больше испанских игроков вместо того, чтобы давать шанс молодым итальянским талантам.

Это сложно. Посмотрите на нас, я не говорю о других, но шесть или семь испанцев пришли, но я лично, вместе с директором, старался привлечь как можно больше итальянцев. Мы анализировали, смотрели, каких игроков можно привлечь, чтобы поднять уровень команды, даже молодых, но это были невероятные усилия. Лучший итальянский игрок играет за «Интер», «Ювентус», а этот уровень для нас сложнее.

Это трудно для той игры, в которую мы хотим играть. Можно начать говорить о молодёжном секторе, я не много говорю о менталитете, потому что не очень хорошо знаю динамику здесь, в других клубах, но мы пока не нашли подходящего места для привлечения итальянцев в нашу среду. Мы надеемся найти их в будущем, продолжаем искать. Если посмотреть на Примаверу, мы стараемся изо всех сил привлекать, инвестировать и тренировать 15-16-летних игроков по-своему.

Я гораздо лучше знаю испанский рынок и чувствую себя уверенно, потому что сейчас испанские таланты, особенно те игроки, которых мы подписываем, очень сильны. Потенциал огромный, но если бы мне пришлось выбирать между итальянцем и испанцем, я бы всегда выбрал первого. Но нам нужно понять, как его найти, или же нам нужно тренировать его на будущее. Если нам нужно выйти на более высокий уровень, чтобы привести его в наш мир, это будет сложно. Я не могу сказать, в чём проблема, но когда я говорю, что нам было трудно найти итальянских талантов, это правда.