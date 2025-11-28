Футболист ЦСКА Алвес оценил шансы клуба на победу в Кубке России

1764306019

сегодня, 08:00

Футболисты ЦСКА имеют неплохие шансы на победу в Кубке России в этом сезоне. Такое мнение высказал бразильский полузащитник ЦСКА .

ЦСКА вышел в 1/2 финала «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России, на этой стадии команда проведет два матча с «Краснодаром».

«У ЦСКА неплохие шансы, чтобы вновь стать чемпионами. Сейчас мы сфокусируемся на следующем матче. Нужно хорошо подготовиться, это будет непростая игра», — сказал Алвес.