Футболист ЦСКА Алвес оценил шансы клуба на победу в Кубке России

сегодня, 08:00

Футболисты ЦСКА имеют неплохие шансы на победу в Кубке России в этом сезоне. Такое мнение высказал бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес.

ЦСКА вышел в 1/2 финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России, на этой стадии команда проведет два матча с «Краснодаром».

«У ЦСКА неплохие шансы, чтобы вновь стать чемпионами. Сейчас мы сфокусируемся на следующем матче. Нужно хорошо подготовиться, это будет непростая игра», — сказал Алвес.

ЦСКА является действующим победителем Кубка России, всего в активе армейцев 9 трофеев. ЦСКА делит по этому показателю первое место вместе с московским «Локомотивом».

