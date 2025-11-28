Top.Mail.Ru
 
 
 
Кармо: «В ЦСКА верят, что Алеррандро выиграет премию Пушкаша»

сегодня, 07:05

Игроки ЦСКА верят в победу одноклубника бразильского нападающего Алеррандро в премии Международной федерации футбола (ФИФА) Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол. Об этом рассказал футболист ЦСКА Энрике Кармо.

Алеррандро забил мяч в ворота «Крузейро» 19 августа 2024 года, выступая за бразильскую «Виторию». Он отличился ударом через себя.

«Надеюсь, что он сможет победить, — сказал Кармо. — Для него это будет очень приятно и важно. Он много работал и заслуживает признания за такой прекраснейший гол. Мы все болеем за него».

В 1/2 финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России ЦСКА проведет два матча с «Краснодаром». «Хорошая команда, последний матч с ними был очень непростым. Нам нужно хорошо тренироваться, чтобы пройти дальше, — сказал Кармо. — Но сейчас мы полностью сконцентрированы на нашей следующей игре в субботу. Мы будем усердно работать».

«Следующая игра с „Краснодаром“ будет очень непростой и важной. Постараемся добыть победу. Следующие два матча в году для нас очень важные, поэтому мы будем работать так усердно, насколько возможно», — добавил он.

ЦСКА является действующим победителем Кубка России, всего в активе клуба 9 трофеев. «Шансы на победу очень хорошие. Это очень важно для всех нас. Но сначала надо выйти в финал. Сделаем все для этого», — отметил Кармо.

