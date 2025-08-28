 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Арсенал» начал прямые переговоры с «Байером» о переходе Инкапье

вчера, 09:45

Лондонский «Арсенал» начал прямые переговоры с леверкузенским «Байером» о переходе эквадорского защитника Пьеро Инкапье.

«Канониры» предлагают аренду на один сезон с обязательством выкупить трансфер в следующем году.

Если Инкапье станет игроком «Арсенала», то клуб согласится отпустить в «Порту» защитника сборной Польши Якуба Кивиора.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Милан» хочет пригласить защитника «Манчестер Сити»
Вчера, 09:32
Слухи«Милану» интересен защитник «Барселоны» Кристенсен
Вчера, 08:59
Слухи«Ливерпуль» согласен отдать своего защитника в аренду «Роме»
Вчера, 08:37
Слухи«Бавария» хочет взять Джексона в аренду, но «Челси» ждёт другого варианта
Вчера, 08:21
СлухиФермин Лопес хочет остаться в «Барселоне»
Вчера, 00:55
СлухиСебальос выразил желание вернуться в «Бетис»
Вчера, 00:50
 
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 11:48
Это было бы очень серьёзным укреплением для пушкарей. Пьеро уже не первый год отлично играет за леверкузенцев, он центральный защитник высокого уровня и смог бы усилить проблемную уязвимую позицию.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:10
В концовке прошедшего сезона, Кивер вполне надежно подменил вылетевшего из-за травмы Биг Габи и показал, что готов быть игроком основы, но понятное дело, разрушать связку Габи/Салиба Артета не станет, так что у поляка два варианта, либо снова ьыть игроком подмены, либо переходить в другой клуб! Порту вполне хороший вариант, тут и постоянное участие в ЕК, и борьба за трофеи в Португалии, плюс португальцы недавно подписали другого поляка Беднарика и может сформироваться польская оборона, а это и для сборной хорошо и для Порту!
Что касается Инкапье, то эквадорец отлично продвигает мяч, плюс может закрыть две позиции ЛЗ и ЛЦЗ, всё это высоко ценит Артета. Так что, если Арсенал и Байер договорятся, то после этого Кивер может уйти
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:15
Какие тугие у них хитросплетения...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 