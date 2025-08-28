«Арсенал» начал прямые переговоры с «Байером» о переходе Инкапье

Лондонский «Арсенал» начал прямые переговоры с леверкузенским «Байером» о переходе эквадорского защитника Пьеро Инкапье.
«Канониры» предлагают аренду на один сезон с обязательством выкупить трансфер в следующем году.
Если Инкапье станет игроком «Арсенала», то клуб согласится отпустить в «Порту» защитника сборной Польши Якуба Кивиора.
Что касается Инкапье, то эквадорец отлично продвигает мяч, плюс может закрыть две позиции ЛЗ и ЛЦЗ, всё это высоко ценит Артета. Так что, если Арсенал и Байер договорятся, то после этого Кивер может уйти
