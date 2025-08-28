«Милану» интересен защитник «Барселоны» Кристенсен

1756360780

вчера, 08:59

«Милан» намерен приобрести защитника «Барселоны» .

По информации источника, миланцы хотят завершить сделку о покупке 29-летнего футболиста в ближайшее время, чтобы успеть до закрытия трансферного окна. Но главная сложность может состоять в цене на игрока, поскольку каталонцы начали переговоры с суммы в 30 млн евро.

В минувшем сезоне Кристенсен сыграл 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что «сине-гранатовые» хотят предложить ему новый контракт.