Бабаев — о Кисляке: «Хотим, чтобы он продолжил карьеру именно в топ-клубе»

вчера, 11:00

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о слухах насчёт трансфера в другую команду полузащитника Матвея Кисляка.

Конечно, мы были бы хотели, чтобы Кисляк в случае ухода от нас перешёл бы именно в топ-клуб. Но, как вы знаете из нашей истории, как в случае с Чаловым, Файзуллаевым, Зайнутдиновым, когда ребята настаивают на каком-то переходе не в топ-клуб, то мы готовы быть гибкими, идти навстречу до определённого уровня.

Ранее Бабаев сказал, что «армейцы» не готовы продавать 20-летнего игрока в это трансферное окно.

hgxqn6jkb462
hgxqn6jkb462
вчера в 15:12
Это только в спартак, у нас только один топ-клуб.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:25
В этом он прав.
Всегда отпускали своих игроков в европейские клубы.
derrik2000
derrik2000
вчера в 11:17
А чем Спартак не ТОП - КЛУБ??? ))
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:12
Топ клуб это пока лишь мечты! Но пацан хорошо себя проявляет на данный момент !
