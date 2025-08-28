Бабаев — о Кисляке: «Хотим, чтобы он продолжил карьеру именно в топ-клубе»

Генеральный директор московского ЦСКА высказался о слухах насчёт трансфера в другую команду полузащитника .

Конечно, мы были бы хотели, чтобы Кисляк в случае ухода от нас перешёл бы именно в топ-клуб. Но, как вы знаете из нашей истории, как в случае с Чаловым, Файзуллаевым, Зайнутдиновым, когда ребята настаивают на каком-то переходе не в топ-клуб, то мы готовы быть гибкими, идти навстречу до определённого уровня.