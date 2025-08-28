 
«Рома» может обменять Довбика на Хименеса из «Милана»

вчера, 14:22

«Рома» и «Милан» рассматривают возможность обмена нападающими.

В Рим может переехать мексиканец Сантьяго Хименес, а «красно-черные» получат за него украинца Артема Довбика.

Впрочем, вероятность осуществления этой сделки пока сложно оценить, поскольку Хименес хочет доказать свою состоятельность в «Милане» и не собирается сейчас менять команду.

Все комментарии
rmsvfh97c6r5
rmsvfh97c6r5 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:11
Всё верно, соболь никому не нужен в Европе, он даже уровень аутсайдеров не потянет, даже уровень низших европейских лиг. Он вообще никому там не интересен. Довбик несмотря на ограниченные навыки прогрессировал как игрок, поэтому стал лучшим бомбардиром Испании и в Италии за Рому забивал, у которой даже поставленной игры нет.
Capral
Capral ответ bywrda576ym9 (раскрыть)
вчера в 16:08
Соболь не играет в Европе, а в России и такой футбол канает.
Всё, разговор закончен!
bywrda576ym9
bywrda576ym9 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:07
Я не вижу последовательности в твоих словах. Тебе нравится соболь, от которого, как от дуба мяч отлетает и при этом пишешь, что противно смотреть на Довбика.
Capral
Capral ответ 3s3k4wjcrg8p (раскрыть)
вчера в 16:04
    3s3k4wjcrg8p
    3s3k4wjcrg8p ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:36
    А почему тебе на соболя приятно смотреть? От которого мяч отлетает на 20 метров.
    Capral
    Capral
    вчера в 14:26
    После Шевы, смотреть на это убожество, от которого мяч отлетает на 10 метров, просто противно...
    И зачем он Милану? А потом говорят, что итальянский футбол просел. Не берите в страну разных Довбиков и ему подобных, тогда и футбол не будет деградировать...
    Гость
