«Рома» может обменять Довбика на Хименеса из «Милана»

«Рома» и «Милан» рассматривают возможность обмена нападающими.
В Рим может переехать мексиканец Сантьяго Хименес, а «красно-черные» получат за него украинца Артема Довбика.
Впрочем, вероятность осуществления этой сделки пока сложно оценить, поскольку Хименес хочет доказать свою состоятельность в «Милане» и не собирается сейчас менять команду.
Всё, разговор закончен!
И зачем он Милану? А потом говорят, что итальянский футбол просел. Не берите в страну разных Довбиков и ему подобных, тогда и футбол не будет деградировать...
