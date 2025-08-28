«Вест Хэм» заплатит 42 млн фунтов за игрока «Саутгемптона»

Полузащитник «Саутгемптона» Матеуш Фернандеш переходит в «Вест Хэм».
По информации источника, стоимость покупки 21-летнего футболиста составит фиксированные 38 млн фунтов плюс 4 млн фунтов в качестве бонусов.
В прошедшем сезоне Фернандеш сыграл 36 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Ранее стало известно, что полузащитник «Саутгемптона» Тайлер Диблинг стал игроком «Эвертона».
PS Пока там Спецан все думает игроков святых уже во всю раскупаю клубы АПЛ.......)))))))
