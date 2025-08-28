«Вест Хэм» заплатит 42 млн фунтов за игрока «Саутгемптона»

1756372347

вчера, 12:12

Полузащитник «Саутгемптона» переходит в «Вест Хэм».

По информации источника, стоимость покупки 21-летнего футболиста составит фиксированные 38 млн фунтов плюс 4 млн фунтов в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Фернандеш сыграл 36 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что полузащитник «Саутгемптона» Тайлер Диблинг стал игроком «Эвертона».