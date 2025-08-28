Аллегри: «„Милан“ позаботится о работе на рынке»

Главный тренер «Милана» дал комментарий по поводу работы клуба на трансферном рынке и будущем мексиканского нападающего :

Меня не пугает тот факт, что приближается закрытие трансферного окна. Мы уже привыкли к сделкам, которые оформляют в последний момент. Клуб позаботится о работе на рынке. Нам нужно обязательно встретить весну в наилучшей форме на высоком месте в турнирной таблице.

Конечно же, есть злость после поражения от «Кремонезе», однако мы продолжаем спокойно работать.

Что касается Хименеса, то он – хороший игрок. Я знаю его всего 20 дней, но мы ждем от него многого.