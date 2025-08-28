Аллегри: «„Милан“ позаботится о работе на рынке»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу работы клуба на трансферном рынке и будущем мексиканского нападающего Сантьяго Хименеса:
Меня не пугает тот факт, что приближается закрытие трансферного окна. Мы уже привыкли к сделкам, которые оформляют в последний момент. Клуб позаботится о работе на рынке. Нам нужно обязательно встретить весну в наилучшей форме на высоком месте в турнирной таблице.
Конечно же, есть злость после поражения от «Кремонезе», однако мы продолжаем спокойно работать.
Что касается Хименеса, то он – хороший игрок. Я знаю его всего 20 дней, но мы ждем от него многого.
В стартовом туре чемпионата Италии «Милан» проиграл дома новичку Серии А «Кремонезе» со счетом 1:2.
Ранее появилась информация о том, что «красно-черные» могут обменять Хименеса в «Рому» на Артема Довбика.
В Италии эксперты ему уже предлагают уйти в отставку.
В Италии эксперты ему уже предлагают уйти в отставку.
Удачи Максу.
Удачи Максу.