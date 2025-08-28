 
Аллегри: «„Милан“ позаботится о работе на рынке»

вчера, 14:53

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу работы клуба на трансферном рынке и будущем мексиканского нападающего Сантьяго Хименеса:

Меня не пугает тот факт, что приближается закрытие трансферного окна. Мы уже привыкли к сделкам, которые оформляют в последний момент. Клуб позаботится о работе на рынке. Нам нужно обязательно встретить весну в наилучшей форме на высоком месте в турнирной таблице.

Конечно же, есть злость после поражения от «Кремонезе», однако мы продолжаем спокойно работать.

Что касается Хименеса, то он – хороший игрок. Я знаю его всего 20 дней, но мы ждем от него многого.

В стартовом туре чемпионата Италии «Милан» проиграл дома новичку Серии А «Кремонезе» со счетом 1:2.

Ранее появилась информация о том, что «красно-черные» могут обменять Хименеса в «Рому» на Артема Довбика.

Все комментарии
3azs2y44japw
3azs2y44japw
вчера в 15:54
Аллегри на всю Италию орёт, что ему нужен Влаха. А ему предлагают кота в мешке в виде Конрада Хардера, теперь Нкунку и плюс может быть обмен Хименесса на Довбика.

В Италии эксперты ему уже предлагают уйти в отставку.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:08
Покой будет Аллегри только сниться.

Удачи Максу.
