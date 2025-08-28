«Аль-Иттихад» ведёт переговоры с «Зенитом» о переходе Педро

«Аль-Иттихад» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Педро.
По информации источника, саудовский клуб готов заплатить за 19-летнего футболиста 35 млн евро. Сообщается, что сам игрок не против трансфера, но в настоящий момент переговоры далеки от завершения.
В сезоне-2024/25 Педро сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач.
Ранее стало известно, что «Аль-Иттихад» хотел приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, но «железнодорожники» отказались от предложения.
Первые транш в виде Малкома и Клаудиньо ушёл....
Пошли следующие....
На Востоке мудрые люди...поняли что Семак превращает игроков в мастеров своего дела...и не жалеют денег....
Но можно поступить проще....купить самого Семака...и напрямую работать с бразильскими клубами....согласен...дорого и непросто...но когда это кого то останавливало???
Теперь хоть отчасти понятно...почему в преддверии самого беспощадного и жесточайшего Лимита Зенит продолжает закупки бразильских несмышлёнышей....
Завсегда в кратчайшие сроки Богданыч сделает из них кудесников....и останется только распечатать прейскурант....и устанешь деньги считать....
