«Аль-Иттихад» ведёт переговоры с «Зенитом» о переходе Педро

1756386085

вчера, 16:01

«Аль-Иттихад» проявляет интерес к нападающему «Зенита» .

По информации источника, саудовский клуб готов заплатить за 19-летнего футболиста 35 млн евро. Сообщается, что сам игрок не против трансфера, но в настоящий момент переговоры далеки от завершения.

В сезоне-2024/25 Педро сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач.

Ранее стало известно, что «Аль-Иттихад» хотел приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, но «железнодорожники» отказались от предложения.