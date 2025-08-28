Агент: «Жиго с радостью готов принять предложение от „Спартака“»

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Лацио» Самуэля Жиго, оценил перспективу возвращения французского футболиста в московский «Спартак»:
Жиго с радостью готов принять предложение от «Спартака», но нам никто не звонил. Возможна ли аренда или прямой трансфер? Всё можем обсудить. Если поступит предложение от другого клуба из России, Самуэль может рассмотреть его и сделать свой выбор.
В прошлом Жиго провел за «Спартак» 110 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач, выиграв Кубок России в сезоне-2021/22. За «Лацио» Самуэль выступает с лета прошлого года.
Ну как выступает, лавку протирает.
Самые лучшие годы в качестве игрока Жиго провёл за Спартак, а в Европе он по сути оказался не нужен.
Ему скоро 32 года, игровой практики кот наплакал, ну конечно же он хочет вернутся в Спартак. Вот только вопрос в другом. Совершит ли Спартак очередную трансферную ошибку или нет? Спартак непредсказуем.
