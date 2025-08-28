Агент: «Жиго с радостью готов принять предложение от „Спартака“»

1756380773

вчера, 14:32

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Лацио» , оценил перспективу возвращения французского футболиста в московский «Спартак»:

Жиго с радостью готов принять предложение от «Спартака», но нам никто не звонил. Возможна ли аренда или прямой трансфер? Всё можем обсудить. Если поступит предложение от другого клуба из России, Самуэль может рассмотреть его и сделать свой выбор.

В прошлом Жиго провел за «Спартак» 110 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач, выиграв Кубок России в сезоне-2021/22. За «Лацио» Самуэль выступает с лета прошлого года.