 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент: «Жиго с радостью готов принять предложение от „Спартака“»

вчера, 14:32

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Лацио» Самуэля Жиго, оценил перспективу возвращения французского футболиста в московский «Спартак»:

Жиго с радостью готов принять предложение от «Спартака», но нам никто не звонил. Возможна ли аренда или прямой трансфер? Всё можем обсудить. Если поступит предложение от другого клуба из России, Самуэль может рассмотреть его и сделать свой выбор.

В прошлом Жиго провел за «Спартак» 110 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач, выиграв Кубок России в сезоне-2021/22. За «Лацио» Самуэль выступает с лета прошлого года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Агент Батракова: «Интерес из Саудовской Аравии есть»
Вчера, 13:06
Слухи«Аль-Иттихад» предлагал 30 млн евро «Локомотиву» за Батракова
Вчера, 11:10
Бабаев — о Кисляке: «Хотим, чтобы он продолжил карьеру именно в топ-клубе»
Вчера, 11:00
Слухи«Локомотив» сможет вернуть Пруцева в «Спартак» в случае травмы
27 августа
Агент Чавеса опроверг слухи о намерении уйти из «Динамо»
27 августа
Слухи«Крылья Советов» бесплатно арендуют Адольфо Гайча до конца сезона
27 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:30
Вы знаете, у меня такая же ситуация, я тоже с радостью приму предложение Спартака но мне тоже чот никто не звонит
nik9373
nik9373 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:22
31 всего.
batog
batog
вчера в 20:11
И Джикию в пару!
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:43
Я лично не могу сравнить тот Спартак, когда играл Жиго, и нынешний.
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:51
Зачем еу адаптироваться к Спартаку? Всё таки он провёл за Спартак 110 матчей, а это не один сезон, а четыре, по моему.
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:38
Адаптироваться как раз надо. Команды, как небо и земля. Тренеры тоже.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 15:53
Спасибо. Не возраст конечно , но в какой он сейчас спортивной форме , вот в чем вопрос...
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 15:53
Видимо его привлекает перспектива играть в менее тяжёлом для него чемпионате и скорее всего зарабатывать больше.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:48, ред.
За «Лацио» Самуэль выступает с лета прошлого года.

Ну как выступает, лавку протирает.
Самые лучшие годы в качестве игрока Жиго провёл за Спартак, а в Европе он по сути оказался не нужен.
Ему скоро 32 года, игровой практики кот наплакал, ну конечно же он хочет вернутся в Спартак. Вот только вопрос в другом. Совершит ли Спартак очередную трансферную ошибку или нет? Спартак непредсказуем.
lotsman
lotsman
вчера в 15:38
Конечно с радостью готов, поскольку лучшего варианта на пару сезонов, до завершения карьеры, не придумаешь. В Спартаке у него всё знакомо, адаптироваться не надо, и игра может пойти не плохо. Самый лучший вариант для славного завершения карьеры. Вот только Спартак не реагирует на его желание и готовность. Или делает вид что не замечает, или долго думает.)
Шуня771
Шуня771 ответ ybh8f4zbpuw3 (раскрыть)
вчера в 15:33
"Гюльчатай, покажи личико!")))
Шуня771
Шуня771 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:32
"Надо Федя, надо!"))
Spartachok86
Spartachok86
вчера в 15:31
Лучше Бабича
Spartachok86
Spartachok86
вчера в 15:30
Точно пригодился бы!!!
ybh8f4zbpuw3
ybh8f4zbpuw3
вчера в 15:08
В Лацио себя никак не проявил, такие нужны спартаку.
Сп62
Сп62
вчера в 15:03
А надо ли было уходить?
Шуня771
Шуня771 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:54
31, для защитника ни о чем)
Шуня771
Шуня771
вчера в 14:53
Надо брать)
Проверенный кадр!)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:53
А сколько то ему годков сейчас...???
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 