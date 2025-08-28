Агент Батракова: «Интерес из Саудовской Аравии есть»

, агент полузащитника «Локомотива» , прокомментировал информацию об интересе к трансферу своего клиента от клубов из Саудовской Аравии:

Интерес к Батракову от «Аль-Иттихада»? Да, интерес из Саудовской Аравии есть. Он был от четырех клубов из верхней части таблицы, но на сегодняшний день «Локомотив» не рассматривает никакие предложения. Мы не имеем права общаться с клубами, пока не получим разрешение от них.

Мы думаем, что будет предложение от большого европейского клуба. Саудовская лига развивается, там хорошие команды, но со спортивной точки зрения было бы интереснее перейти в итальянский или испанский чемпионаты.