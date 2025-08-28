 
Агент Батракова: «Интерес из Саудовской Аравии есть»

вчера, 13:06

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал информацию об интересе к трансферу своего клиента от клубов из Саудовской Аравии:

Интерес к Батракову от «Аль-Иттихада»? Да, интерес из Саудовской Аравии есть. Он был от четырех клубов из верхней части таблицы, но на сегодняшний день «Локомотив» не рассматривает никакие предложения. Мы не имеем права общаться с клубами, пока не получим разрешение от них.

Мы думаем, что будет предложение от большого европейского клуба. Саудовская лига развивается, там хорошие команды, но со спортивной точки зрения было бы интереснее перейти в итальянский или испанский чемпионаты.

Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ m6xd3jkm672j (раскрыть)
вчера в 16:04
Вряд ли он на раннем этапе карьеру решит уйти в такой чемпионат.
112910415
112910415
вчера в 15:14
Спешить не надо
m6xd3jkm672j
m6xd3jkm672j
вчера в 15:10
У саудовцев интересы гораздо богаче, как и они сами.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:40
У агента Батракова загорелись глаза и он стал жадно потирать руки, как только он услышал о предложении и его размере. Карьера клиента ему безразлична, на первом месте барыши. Хорошо бы Алексея отправить на стажировку в Португалию или Голландию, чтобы подготовился к новой обстановке. Они хорошо умеют это делать. Не наделал бы только глупостей сам Батраков.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:16
Кузьмичев : -"Мы не имеем права общаться с клубами" - "Но планы в голове выстраиваем"...)
