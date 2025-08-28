Ник Вольтемаде перейдёт из «Штутгарта» в «Ньюкасл» за 90 млн евро

1756402897

вчера, 20:41

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Ньюкасл» достиг окончательной договоренности со «Штутгартом» о переходе нападающего .

Сумма трансфера составит 85 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов. 23-летний футболист уже попрощался с командой и сейчас направляется в Англию.