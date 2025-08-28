 
Ник Вольтемаде перейдёт из «Штутгарта» в «Ньюкасл» за 90 млн евро

вчера, 20:41

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Ньюкасл» достиг окончательной договоренности со «Штутгартом» о переходе нападающего Ника Вольтемаде.

Сумма трансфера составит 85 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов. 23-летний футболист уже попрощался с командой и сейчас направляется в Англию.

SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 13:24
Капрал
Где твой Супряга, звезда финала молодёжного чемпионата Мира???
SpaM-10
SpaM-10 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 13:23
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1 ответ SpaM-10 (раскрыть)
    сегодня в 08:21
    Видел его игры, наблюдательность и многолетний опыт болельщика...
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 08:15
    Скажу так...прошлый сезон стал для Ника прорывным, он и в Бундеслиги себя показал, и на молодежном ЧЕ забивал и пахал на команду, так что вполне заслкжил право на повышение! Вот только повышение это должно было быть в классе команды, а не в сумме трансфера! 90 млн это слишком много за Нико, его красная цена 60 и это со всеми бонусами. Не скажу, что игрок хлам, не смотря на свой рост, эта каланча вполне технична, с хорошим ударом, может тащить мяч и всё такое....другое дело щаиграет ли в АПЛ или нет?! Вот в Баварии вместо Кейна я его видел, а в Ньюкасле ....хз
    Время покажет
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 06:32
    Трансфер, которого ждали все болельщики Ливерпуля
    Шредер777
    Шредер777
    сегодня в 05:32
    Красавцы Немцы разводить надо и дальше апл
    SpaM-10
    SpaM-10 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 23:25
    Какой ещё Фермин Лопес, если Ньюкаслу нужен форвард?
    SpaM-10
    SpaM-10 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
    вчера в 23:23
    Исходя из чего такой прогноз? Какие именно характеристики у него слабые? Что бы говорить, что он пустышка и герой одного сезона.
    SpaM-10
    SpaM-10
    вчера в 23:21
    Штутгарт оказался на все 100% прав. Не продали Баварии и дождались суперпредложения от Касла.
    hw3k6srssqj7
    hw3k6srssqj7 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:17
    Где Супряга забивавший 2 гола в финале молодёжного ЧМ??? Суперзвезда на молодёжном уровне и где он??? Это сильно, оценивать игрока по "детскому" футбола. Или, что у Сандро Вагнера шикарная карьера была, который длал дубль в финале молодежного ЕВРО.
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1
    вчера в 22:45
    Раскрутили все таки...И продали..
    А этот футболист не уровня топ-класса, раздутая пустышка, и более того уровня, что показал, более не покажет.
    Всплески в игре хотя бы на один сезон бывает у многих, и наш ,,герой" один из них...
    Но, надо признать, продавать игроков в красивой обёртке они мастера.
    Вот нам всем пример.
    Capral
    Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 22:35
    Хотели купить за 50млн., но Штутгарт отказался. Л.Маттеус требовал от Баварии купить за 80, но мюнхенцы его послали в известном направлении. Но нашелся НК.)))
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 22:25
    Его же бавария хотела купить
    AKH
    AKH
    вчера в 21:30
    Раз такое бабло платят, значит Исака таки продадут..
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 21:14
    Совсем с ума сошли…платить 90 млн за то, что тот забил 10 голов (+2 с пенальти) в Бундес Лиге 🤦🏽‍♂️ Ему через пол года 24 годков уже, результативность даже на фоне БЛ такая себе. Да и как правило немецкие игроки перейдя в АПЛ резко теряют в результативности, хотя в БЛ до этого играют значительно лучше (Вернер, Хаверц, Фулькруг).
    Посмотрим в общем…
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 21:13
    у Ньюкасла 9 провалов трансферных целей.
    теперь готовы платить любые деньги за игроков среднего уровня.
    лучше бы пришли за Фермин Лопеса.
    salleeh
    salleeh ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:13
    Вот именно, впарили в три дорога…
    Capral
    Capral
    вчера в 21:08
    Всё-таки Штутгарт нашел дураков за 90млн. Как показал финал молодежки, у немца не очень хорошо получается против англичан, мягко говоря, грубо выражаясь... А впрочем, кто его знает, возможно и выстрелит.
    SHEARER
    SHEARER
    вчера в 20:50
    Рискуют сороки с ним! Вдруг провалится!
    Брулин
    Брулин
    вчера в 20:43
    Лучший бомбардир молодежного ЧЕ последнего
    Гость
