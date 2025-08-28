Ник Вольтемаде перейдёт из «Штутгарта» в «Ньюкасл» за 90 млн евро

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Ньюкасл» достиг окончательной договоренности со «Штутгартом» о переходе нападающего Ника Вольтемаде.
Сумма трансфера составит 85 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов. 23-летний футболист уже попрощался с командой и сейчас направляется в Англию.
теперь готовы платить любые деньги за игроков среднего уровня.
лучше бы пришли за Фермин Лопеса.
теперь готовы платить любые деньги за игроков среднего уровня.
лучше бы пришли за Фермин Лопеса.
Посмотрим в общем…
Посмотрим в общем…