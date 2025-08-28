«Челси» увеличил предложение по трансферу Фермина Лопеса из «Барселоны»

1756397334

вчера, 19:08

«Челси» повысил своё предложение «Барселоне» до 65 миллионов евро за трансфер полузащитника .

«Синие» готовы выплатить эту сумму единоразово, и она является гарантированной, без дополнительных бонусов.

Лондонский клуб рассматривает Фермина как стратегически важного игрока для проекта , а тренер уже лично заверил испанца, что он станет ключевой фигурой в команде.

Сам полузащитник желает остаться в «Барселоне», но понимает, что предложение от «Челси» невозможно игнорировать из-за тех спортивных и финансовых возможностей, которые оно ему предоставляет для развития карьеры.