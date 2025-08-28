 
«Челси» увеличил предложение по трансферу Фермина Лопеса из «Барселоны»

вчера, 19:08

«Челси» повысил своё предложение «Барселоне» до 65 миллионов евро за трансфер полузащитника Фермина Лопеса.

«Синие» готовы выплатить эту сумму единоразово, и она является гарантированной, без дополнительных бонусов.

Лондонский клуб рассматривает Фермина как стратегически важного игрока для проекта Энцо Марески, а тренер уже лично заверил испанца, что он станет ключевой фигурой в команде.

Сам полузащитник желает остаться в «Барселоне», но понимает, что предложение от «Челси» невозможно игнорировать из-за тех спортивных и финансовых возможностей, которые оно ему предоставляет для развития карьеры.

пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
вчера в 19:41
надо отдавать, деньги очень нужны.
Фермин хорош, но как подмена, уже подбирается Тони Фернандес и Дро.
не пропадем)))
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 19:13
Сумма конечно хорошая, но я очень надеюсь, что Фермин останется.
Хороший игрок , поправить реализацию и все
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:10
Так в Челси уже опровергли это сегодня 😁 За 65 млн уже Хави Симонса бы забрали
