«Бетис» подписал контракт с Антони

1756750651

вчера, 21:17

«Манчестер Юнайтед» подтвердил окончательный уход полузащитника , который в последний день трансферного окна осуществил переход в «Реал Бетис».

По сообщениям, 25-летний футболист отклонил несколько предложений в течение лета, чтобы вернуться в испанский клуб.

За шесть месяцев, проведенных в «Бетисе», Антони сумел вернуть себе былую форму, забив девять голов и сделав пять голевых передач в 26 матчах.