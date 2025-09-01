 
«Бетис» подписал контракт с Антони

вчера, 21:17

«Манчестер Юнайтед» подтвердил окончательный уход полузащитника Антони, который в последний день трансферного окна осуществил переход в «Реал Бетис».

По сообщениям, 25-летний футболист отклонил несколько предложений в течение лета, чтобы вернуться в испанский клуб.

За шесть месяцев, проведенных в «Бетисе», Антони сумел вернуть себе былую форму, забив девять голов и сделав пять голевых передач в 26 матчах.

galem72
galem72
сегодня в 07:27, ред.
Очень доволен, что бразил ушёл не в аренду, а полноценным трансфером. Теперь у руководства станет меньше головной боли, куда пристроить ненужных игроков.

Кстати, МЮ провёл ещё один интересный трансфер, но Соккер почему-то умолчал о нём. Из Антверпена приехал охранять ворота новый кипер Ламменс. Теперь турка можно смело отправлять в красивой коробке в Турцию, пока у них открыто окошко на покупки. С Онаной будет, к сожалению, гораздо сложнее.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:00
Удачи Антони. Нашел свой клуб! С эмоциями бы еще справится)
Nenash
Nenash
вчера в 23:33
Молодец.. Он дома.. 👍
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 23:04
Нашел свой клуб человек
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:28, ред.
Вот в Гарначо совсем не уверен. Если тому же Расмусу можно подправить технику, а Рэшфорду и Антони в других командах достаточно просто вернуть мотивацию, то у Гарначо проблема в том, что у него совсем нет мозгов. Ни как у футболиста, ни как у человека. А это, к сожалению, ни один тренер в мире не исправит. Да и у Марески огромное количество игроков. Зачем ему возиться с Гарначо, если он может просто заменить его на другого футболиста, который будет играть?
Karkaz
Karkaz ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 22:25, ред.
Почти все заиграют и Гарначо тоже. Даже Рэшворд был в Вилле иногда хорош. Но в целом Рэшфорд уже всё, закончился. У остальных есть перспектива.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:04
не каждому дано найти свое место в МЮ.
Хорошо что Антони нашел свой клуб. Бетис можно поздравить
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:53, ред.
Антони не самый плохой игрок действительно. Просто когда на тебя постоянно давят, трудно показывать результат. Он не виноват, что балбесы из руководства купили его за 95 лямов. Купили бы его за те же 20 лямов, давления бы не было такого.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:38
Может он нашел свой клуб!
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 21:27
И Антони тоже удачи. Надеюсь, заиграет еще лучше, чем в прошлом сезоне, и пойдет на повышение (напомню, МЮ положено 50% от суммы перепродажи, какой бы она ни была)
