«Бетис» подписал контракт с Антони

«Манчестер Юнайтед» подтвердил окончательный уход полузащитника Антони, который в последний день трансферного окна осуществил переход в «Реал Бетис».
По сообщениям, 25-летний футболист отклонил несколько предложений в течение лета, чтобы вернуться в испанский клуб.
За шесть месяцев, проведенных в «Бетисе», Антони сумел вернуть себе былую форму, забив девять голов и сделав пять голевых передач в 26 матчах.
Кстати, МЮ провёл ещё один интересный трансфер, но Соккер почему-то умолчал о нём. Из Антверпена приехал охранять ворота новый кипер Ламменс. Теперь турка можно смело отправлять в красивой коробке в Турцию, пока у них открыто окошко на покупки. С Онаной будет, к сожалению, гораздо сложнее.
