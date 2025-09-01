 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Инкапье перебрался из «Байера» в «Арсенал»

вчера, 22:43

«Арсенал» завершил сделку по аренде защитника «Байера» Пьеро Инкапье.

23-летний футболист стал пятым центральным защитником «Арсенала», он также может играть на позиции крайнего защитника. Это последнее приобретение клуба в летнем трансферном окне.

Инкапье присоединился к команде на правах аренды из клуба Бундеслиги с опцией выкупа по окончании сезона за 45 миллионов фунтов стерлингов.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Тоттенхэм» арендовал Коло Муани
Вчера, 22:23
ОфициальноЖегрова стал игроком «Ювентуса»
Вчера, 22:19
ОфициальноАканджи перешёл из «Ман Сити» в «Интер»
Вчера, 22:15
ОфициальноБонифейс будет выступать за «Вердер»
Вчера, 21:37
«Бетис» подписал контракт с Антони
Вчера, 21:17
ОфициальноХёйлунд перешёл в «Наполи»
Вчера, 21:14
 
Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ mphuZ (раскрыть)
сегодня в 06:12
Да раньше лучше было, если через комп заходишь, то слева колонка была. А сейчас очень неудобно новости искать
fvef335ackj6
fvef335ackj6
сегодня в 05:48
Теперь с защитой у Арсенала полный порядок
mphuZ
mphuZ
вчера в 23:29
Это всё хорошо, но что сделали с сайтом?
До новостей теперь нужно лезть в категории, а раньше хоть слева всё на виду было :((
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 