Инкапье перебрался из «Байера» в «Арсенал»

«Арсенал» завершил сделку по аренде защитника «Байера» Пьеро Инкапье.
23-летний футболист стал пятым центральным защитником «Арсенала», он также может играть на позиции крайнего защитника. Это последнее приобретение клуба в летнем трансферном окне.
Инкапье присоединился к команде на правах аренды из клуба Бундеслиги с опцией выкупа по окончании сезона за 45 миллионов фунтов стерлингов.
