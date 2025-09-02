 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов Доннарумма перешел в «Ман Сити»

вчера, 12:04

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» подписал контракт с итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на пять лет. Итальянец перешел из французского «Пари Сен-Жермен».

Доннарумме 26 лет, вместе с ПСЖ он четырежды становился чемпионом Франции, два раза — обладателем кубка страны, в минувшем сезоне итальянец выиграл вместе с парижанами Лигу чемпионов. В составе сборной Италии футболист стал чемпионом Европы в 2021 году. В сезоне-2024/25 Доннарумма провел за ПСЖ 47 матчей, 17 из которых — «на ноль».

За ПСЖ голкипер выступал с лета 2021 года. До этого он защищал цвета итальянского «Милана», с которым стал победителем суперкубка страны (2016). В составе парижской команды продолжает выступать российский вратарь Матвей Сафонов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Астон Вилла» подписала хавбека «Ливерпуля»
Вчера, 10:47
Официально«Вильярреал» усилился игроком сборной Израиля
Вчера, 10:28
Официально«Манчестер Юнайтед» подписал бельгийского вратаря Ламменса
Вчера, 10:01
«Сандерленд» подписал двух игроков «Аякса»
Вчера, 09:57
«Бавария» арендовала Джексона у «Челси»
Вчера, 09:54
Чемпион Англии по футболу Варди пополнил состав новичка Серии A «Кремонезе»
Вчера, 01:12
 
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:49
Ему Астон вилла сколько написала в Бирмингеме?
Конечно верховые он снимать будет и в раму его,как Онану не запихают, но и пенали будет тащить, вот его сильные стороны. Если мяч будет ходить низом, трудно ему будет группироваться и тащить, шкаф большой.
Эдерсон великолепен,да ошибается, но кто безгрешен... Сколько бразилец начинал голевых атак , мгновенно освобождаясь от мяча. Да и более пластичен он,чем итальянец.
Странно что клубы АПЛ его не подхватили или ещё из топ лиг.
Karkaz
Karkaz ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:24
А в чём собственно уступает? В минутах и в передачах?)
Noiprocs
Noiprocs
вчера в 19:51
Поменяли шило на мыло...
Nety
Nety
вчера в 19:48, ред.
Топ вратарь) 26 лет. По уму можно было его за 100 отдать в тот же Сити
В России подающие надежды такого возраста))
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:04
Долларума никогда не станет великим вратарем для него на первом месте деньги зря Сити выбрала его.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:49
Ничего не имею против итальянца, но он серьёзно уступает бразильцу в цифрах и это при том, что один играл в Лиге 1, где много слабых команд, а второй играл в АПЛ!!! Время конечно же всё покажет,но пока мне кажется, что Сити еще пожалеет, что отпустили Эдерсона!
adekvat
adekvat
вчера в 14:32
Сафонов выступает за ПСЖ, рассмешнили блин.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:31
О каких то проблемах пишут, мда уж.
Шикарный трансфер для МС, то что им сейчас и нужно - вернуть уверенность и мощь во вратарской и уже от печки плясать.
Удачи Доннаруме, пусть опрокинет Ливер с чемпионством и ПСЖ накажет в ЛЧ
Sergo81
Sergo81
вчера в 13:39
Я без претензий, но вот эта маниакальная страсть к покупке футболистов, имеющих отношение к рпл, вызывает вопрос. Мотя, паредес, сперцяна хотели, хвича. Никто объективно не усилил псж. Да, хвича острый нап, но он не кружевной, как пз в псж, да и подсдулся уже после кчм.что они в рпл найти хотят?). Французов должно хватать))
Vilar
Vilar
вчера в 13:17
В ПСЖ "продолжает выступать российский вратарь Матвей Сафонов" - обидно)) за Мотю, после таких слов.
Sergo81
Sergo81
вчера в 13:01
С одной стороны, Дон тупо выбрал деньги, ведь псж перспективный проект на сегодняшний день и это плохо. С другой стороны он выбрал чемп сильнее и это реально новый вызов. И это отлично. Можно сказать отказался от попытки повторить успех в ЛЧ и добиться чего-то нового. Да и играть будет ему гораздо интереснее в целом по сезону. По мне больше плюс, а деньги? Деньги всем нужны…
26gqhmx7bb48
26gqhmx7bb48
вчера в 12:58
Зачем он им нужен, там итак хороший вратарь был
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:34
Мне кажется от этого перехода не получится ничего хорошего... С Эдерсоном поступили просто не по человечески. Я уверен, Гвардиола гарантировал ему первый номер в воротах МС. А чего только стоит попытка Доннаруммы шантажировать хозяина ПСЖ тем, что в следующем году он может уйти свободным агентом? Я не думаю, чтобы уважаемый человек забыл эту угрозу итальянца. Он прекрасно знает, что Земля круглая. А вот Манчестер Сити, в лице Доннаруммы, как мне кажется, приобрёл большую проблему в раздевалку, а может и на стадион.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:18
Манчестер город , который в последнее время стал весьма привлекательным для вратарей...)
5anqtvy8ec5g
5anqtvy8ec5g
вчера в 12:16
Долларрума всегда искал что подороже
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:14
Думаю это хорошее приобретение для МС
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 