Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов Доннарумма перешел в «Ман Сити»

вчера, 12:04

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» подписал контракт с итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на пять лет. Итальянец перешел из французского «Пари Сен-Жермен».

Доннарумме 26 лет, вместе с ПСЖ он четырежды становился чемпионом Франции, два раза — обладателем кубка страны, в минувшем сезоне итальянец выиграл вместе с парижанами Лигу чемпионов. В составе сборной Италии футболист стал чемпионом Европы в 2021 году. В сезоне-2024/25 Доннарумма провел за ПСЖ 47 матчей, 17 из которых — «на ноль».