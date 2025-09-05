Матч отбора на молодежный Евро перенесли из-за ДТП с участием футболистов

1757073624

сегодня, 15:00

Матч квалификации на молодежный чемпионат Европы по футболу между сборными Франции и Люксембурга был перенесен из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Франции.

Инцидент произошел в четверг с участием сборной Люксембурга. Федерация футбола Франции полностью возместит расходы за покупку билетов.

«Мы оказываем всемерную поддержку и желаем скорейшего выздоровления членам люксембургской делегации, которые получили травмы и находятся в состоянии шока, а также водителю после дорожно-транспортного происшествия с автобусом люксембургской команды, — сказал президент французской федерации Филипп Диалло. — Мы были в тесном контакте со службами спасения, местными властями и властями префектур, которые вчера вечером быстро оказали помощь всем пострадавшим, и мы благодарим их за это».

Игра была запланирована на 5 сентября, но после произошедшего Союз европейских футбольных ассоциаций по взаимному согласию сторон принял решение перенести его на другую дату. Теперь встреча должна состояться 3 октября. Ее место проведения будет определено позднее.

Несостоявшийся матч должен был стать первым для команд в квалификации на чемпионат Европы, который пройдет в 2027 году в Сербии и Албании.