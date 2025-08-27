Инфраструктура «Динамо» не пострадала после землетрясения в Дагестане

1756281587

вчера, 10:59

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» рассказал источнику о состоянии инфраструктуры клуба после землетрясения в Дагестане.

Как сообщило главное управление МЧС России по Республике Дагестан, от дежурного специалиста Дагестанской геофизической службы РАН поступила информация, что в 23:33 26 августа в акватории Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Всё нормально. Инфраструктура клуба цела. Команда же уже в Ростове, где сегодня предстоит матч. Так что всё в порядке.