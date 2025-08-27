В Дагестане любительские команды продолжили матч, несмотря на землетрясение

1756273933

вчера, 08:52

В Дагестане 26 августа произошло землетрясение.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, подземный толчок магнитудой 5,5 был зафиксирован в районе Каспийского моря в 23:33 по московскому времени. Очаг располагался на глубине 10 км и находился в 51 км к северо-западу от города Дербент.

Позже Дагестанская геофизическая служба сообщила, что магнитуда составила 5,9. По данным МЧС , жертв и разрушений нет.

В это время проходил футбольный матч между любительскими командами «Магма» и «Азерпетрол». Один из игроков потерял мяч и упал на газон. Несмотря на это, футболисты продолжили игру, которая завершилась нулевой ничьей.