 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

В Дагестане любительские команды продолжили матч, несмотря на землетрясение

вчера, 08:52

В Дагестане 26 августа произошло землетрясение.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, подземный толчок магнитудой 5,5 был зафиксирован в районе Каспийского моря в 23:33 по московскому времени. Очаг располагался на глубине 10 км и находился в 51 км к северо-западу от города Дербент.

Позже Дагестанская геофизическая служба сообщила, что магнитуда составила 5,9. По данным МЧС, жертв и разрушений нет.

В это время проходил футбольный матч между любительскими командами «Магма» и «Азерпетрол». Один из игроков потерял мяч и упал на газон. Несмотря на это, футболисты продолжили игру, которая завершилась нулевой ничьей.

Источник: tass.ru
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 10:35
А они ничего не поняли. Мяч прыгает по газону хоть при землетрясении, хоть без него. И игроки, во время игры, в борьбе, падают на газон при любой ситуации.)
112910415
112910415
вчера в 08:58
"Матч состоится при любой погоде" -
эта давняя установка нашла яркое воплощение!
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:55
Азарт оказался сильнее страха ☝️😉
