  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Тренер юношеской команды КНДР по футболу отметил силу российской сборной

сегодня, 18:18

Юношеская сборная России (до 17 лет) по футболу была самым сильным соперником для команды КНДР в последних матчах. Такое мнение журналистам высказал старший тренер команды КНДР Рим Чоль Мин.

Ранее юношеская сборная России со счетом 1:0 обыграла сверстников из КНДР. Встреча прошла в Хабаровске.

«Игроки выложились по полной программе, сделали все, что могли. Несмотря на то, что у нас было много моментов, забить не смогли. Мы поняли, какие у нас минусы и слабые стороны, чтобы над ними дальше работать. У нас были матчи с командами из Азии, но сборная России — самая сильная среди тех, с кем мы играли. Матчи против сборной России очень ценны для нас в рамках подготовки к чемпионату мира», — сказал специалист.

Команды провели второй товарищеский матч. 5 сентября россияне одержали победу со счетом 3:0.

Подписывайся в ВК
Все новости
Коротаев: «У КНДР очень мобильная команда»
Сегодня, 18:05
Сборной России нужно обыгрывать соперников не топ-уровня — Костомаров
Сегодня, 10:35
Головин рассказал, по чему скучал за время отсутствия в сборной России
Сегодня, 10:05
Футболисты «Монако» постараются дать бой ПСЖ в этом сезоне — Головин
Сегодня, 09:59
Головин считает, что у Батракова и Кисляка отличное будущее
Сегодня, 09:48
Сафонов назвал комфортными условия проведения матча сборных России и Катара
Сегодня, 09:00
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 