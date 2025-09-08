Тренер юношеской команды КНДР по футболу отметил силу российской сборной

1757344682

сегодня, 18:18

Юношеская сборная России (до 17 лет) по футболу была самым сильным соперником для команды КНДР в последних матчах. Такое мнение журналистам высказал старший тренер команды КНДР Рим Чоль Мин.

Ранее юношеская сборная России со счетом 1:0 обыграла сверстников из КНДР . Встреча прошла в Хабаровске.

«Игроки выложились по полной программе, сделали все, что могли. Несмотря на то, что у нас было много моментов, забить не смогли. Мы поняли, какие у нас минусы и слабые стороны, чтобы над ними дальше работать. У нас были матчи с командами из Азии, но сборная России — самая сильная среди тех, с кем мы играли. Матчи против сборной России очень ценны для нас в рамках подготовки к чемпионату мира», — сказал специалист.

Команды провели второй товарищеский матч. 5 сентября россияне одержали победу со счетом 3:0.