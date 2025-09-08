  • Поиск
Сборной России нужно обыгрывать соперников не топ-уровня — Костомаров

сегодня, 10:35

Футболисты сборной России обязаны обыгрывать соперников, которые не входят в обойму ведущих команд мира. Такое мнение высказал олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров.

В сентябре сборная России дома сыграла вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде обыграла команду Катара (4:1).

«Сборной надо играть и выигрывать. Тем более если соперник не из мировых топов, у него надо по любому выигрывать, чтобы идти дальше [в плане мастерства]», — сказал Костомаров.

В октябре российские футболисты в Волгограде сыграют с командой Ирана (10 октября) и в Москве с боливийцами (14 октября).

112910415
112910415
сегодня в 14:07
да перед нами и топы не устоят !
nubom
nubom
сегодня в 12:23
Российский футбол прост как валенок. Советую прислушаться к мастеру катания на коньках...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:48
Даже мастера фигурного катания разбираются в футболе. Так они думают))))
adekvat
adekvat
сегодня в 11:48
Это и ежу понятно, не понятно как это сделать.
4t4mf985advj
4t4mf985advj
сегодня в 11:31
Иран обыграть будет гораздо труднее
