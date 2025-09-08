  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2025

Сафонов назвал комфортными условия проведения матча сборных России и Катара

сегодня, 09:00
КатарЛоготип футбольный клуб Катар1 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Условия проведения товарищеского матча сборных России и Катара по футболу были комфортными. Такое мнение высказал вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов.

В воскресенье сборная России на выезде обыграла команду Катара со счетом 4:1. Игра началась при температуре +40, на матче работали кондиционеры.

«Думал, что будет хуже, но еще за день до матча на тренировке мы поняли, что будет приемлемая температура во время игры. Более-менее комфортно было вне стадиона. Поддержка болельщиков супер, играли как будто дома», — сказал Сафонов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Карпин: «На чемпионате мира поборолись бы за выход из группы»
Вчера, 22:30
Карпин назвал первый тайм матча сборной России с командой Катара идеальным
Вчера, 21:33
Головин: «Во втором тайме против Катара чуть расслабились»
Вчера, 20:39
Кафанов отметил, что Сафонов хорошо готов психологически к матчу с Катаром
Вчера, 10:03
Кафанов считает матч с иорданцами одним из лучших в сезоне для Максименко
Вчера, 09:27
Карпин оценил условия проведения матча сборных Катара и России
06 сентября
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:14
Мотя мы поняли - кругом комфорт...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 