Сафонов назвал комфортными условия проведения матча сборных России и Катара

сегодня, 09:00

Условия проведения товарищеского матча сборных России и Катара по футболу были комфортными. Такое мнение высказал вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов.

В воскресенье сборная России на выезде обыграла команду Катара со счетом 4:1. Игра началась при температуре +40, на матче работали кондиционеры.

«Думал, что будет хуже, но еще за день до матча на тренировке мы поняли, что будет приемлемая температура во время игры. Более-менее комфортно было вне стадиона. Поддержка болельщиков супер, играли как будто дома», — сказал Сафонов.