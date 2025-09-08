Головин считает, что у Батракова и Кисляка отличное будущее

1757314098

сегодня, 09:48

Полузащитников Алексея Батракова из московского «Локомотива» и Матвея Кисляка из ЦСКА ждет отличное будущее. Такое мнение в интервью высказал полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Алексей Батраков и Матвей Кисляк точно являются хорошими футболистами. Думаю, что у них отличное будущее», — сказал Головин.