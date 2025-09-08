Головин считает, что у Батракова и Кисляка отличное будущее

Полузащитников Алексея Батракова из московского «Локомотива» и Матвея Кисляка из ЦСКА ждет отличное будущее. Такое мнение в интервью высказал полузащитник «Монако» Александр Головин.
«Алексей Батраков и Матвей Кисляк точно являются хорошими футболистами. Думаю, что у них отличное будущее», — сказал Головин.
Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», в текущем сезоне он забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи в 10 матчах в разных турнирах. 20-летний Кисляк — воспитанник ЦСКА, в этом сезоне опорный полузащитник забил 2 мяча и отдал 3 передачи в 11 матчах.