Головин считает, что у Батракова и Кисляка отличное будущее

сегодня, 09:48

Полузащитников Алексея Батракова из московского «Локомотива» и Матвея Кисляка из ЦСКА ждет отличное будущее. Такое мнение в интервью высказал полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Алексей Батраков и Матвей Кисляк точно являются хорошими футболистами. Думаю, что у них отличное будущее», — сказал Головин.

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», в текущем сезоне он забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи в 10 матчах в разных турнирах. 20-летний Кисляк — воспитанник ЦСКА, в этом сезоне опорный полузащитник забил 2 мяча и отдал 3 передачи в 11 матчах.

Gotlib
Gotlib
сегодня в 11:24
Батрачок не смог головой забить Катару из убойнейшей позиции. Фортуна начинает поворачиваться к нему задом.
29235sqvyckz
29235sqvyckz
сегодня в 10:02
Пока пацаны очень радуют
