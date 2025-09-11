  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМолодёжь

Дегтярев и Митрофанов открыли финал школьной футбольной лиги

вчера, 10:44

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов открыли финал школьной футбольной лиги «Кожаный мяч», который проводится в рамках проекта «Футбол в школе». Мероприятие проходит в «Лужниках».

Матчи пройдут 11-13 и 18-20 сентября на полях в «Лужниках». Участники финальных соревнований — 96 команд мальчиков и 64 команды девочек — разделены на возрастные категории до 13 лет и до 15 лет. В каждом возрасте по 16 групп, состоящих из трех команд мальчиков, и по 8 групп из четырех команд девочек.

«Рад приветствовать всех здесь. Очень приятно, что с прошлого года школьная футбольная лига и соревнования „Кожаный мяч“ объединились, теперь это единое целое мероприятие, которое проходит по всей стране, вовлекая сотни тысяч юных футболистов. Вы, финалисты, прошли долгий путь и доказали, что по праву являетесь лучшими», — сказал Дегтярев.

«Я желаю вам испытать огромные положительные эмоции от соревнований, найти новых друзей. Самое главное — любовь к спорту, те успехи, которых вы достигнете сегодня. Пусть любовь к спорту и учебе вас всех объединит, в добрый путь», — сказал Митрофанов.

1 сентября стартовал новый сезон «Футбола в школе». С этого учебного года проект охватит 6 тыс. школ по всей стране, участниками станут свыше 2 млн школьников.

«Футбол в школе» — проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения РФ и Минспорта РФ, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. Проект стартовал в 2021 году.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
Сын Роналдиньо будет играть за «Халл Сити»
09 сентября
«Манчестер Сити» потратил полмиллиона фунтов на покупку 14-летнего таланта
07 сентября
Юношеская сборная России забила семь голов в матче против Беларуси
06 сентября
Министерство спорта обеспокоено культурным уровнем молодых футболистов
04 сентября
Официально16-летний Нгумоха — самый молодой автор гола в истории «Ливерпуля»
26 августа
За «Арсенал» в АПЛ сыграл 15-летний футболист
23 августа
 
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:35
Замечательный почин.
Удачных игр детям.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 