Дегтярев и Митрофанов открыли финал школьной футбольной лиги

1757576687

вчера, 10:44

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) Максим Митрофанов открыли финал школьной футбольной лиги «Кожаный мяч», который проводится в рамках проекта «Футбол в школе». Мероприятие проходит в «Лужниках».

Матчи пройдут 11-13 и 18-20 сентября на полях в «Лужниках». Участники финальных соревнований — 96 команд мальчиков и 64 команды девочек — разделены на возрастные категории до 13 лет и до 15 лет. В каждом возрасте по 16 групп, состоящих из трех команд мальчиков, и по 8 групп из четырех команд девочек.

«Рад приветствовать всех здесь. Очень приятно, что с прошлого года школьная футбольная лига и соревнования „Кожаный мяч“ объединились, теперь это единое целое мероприятие, которое проходит по всей стране, вовлекая сотни тысяч юных футболистов. Вы, финалисты, прошли долгий путь и доказали, что по праву являетесь лучшими», — сказал Дегтярев.

«Я желаю вам испытать огромные положительные эмоции от соревнований, найти новых друзей. Самое главное — любовь к спорту, те успехи, которых вы достигнете сегодня. Пусть любовь к спорту и учебе вас всех объединит, в добрый путь», — сказал Митрофанов.

1 сентября стартовал новый сезон «Футбола в школе». С этого учебного года проект охватит 6 тыс. школ по всей стране, участниками станут свыше 2 млн школьников.