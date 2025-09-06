  • Поиск
Юношеская сборная России забила семь голов в матче против Беларуси

сегодня, 18:45

В субботу, 6 сентября, юношеская сборная России U-16 провела первый товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора. Встреча в Минске со сверстниками их Беларуси завершилась победой российской команды со счётом 7:1.

Хет-триком в составе сборной России уже в первом тайме отметился Павел Полех. По одному мячу в матче на свой счёт записали Александр Южин, Егор Потапенко, Илья Иварлак и Кирилл Косарев. У белорусской команды отличился Данила Леоненко.

Второй товарищеский матч между юношескими сборными России и Беларуси 2009 года рождения состоится 8 сентября. Начало игры – в 11:00 мск.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:57
Внимательно запомните имена этих пацанов. Ни одного из них вы не увидите в составе взрослой сборной. Ни одного.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:44
Называется команда Юношеская сборная России по футболу.... Неужели и правда, по всей стране собирали игроков? Сомневаюсь, что это так. Вот сегодня талантливый парень, Павел Полех, забил три гола. Его талант кто-то собирается развивать? Кто обязан следить за этим? Вместо путёвки в жизнь молодой человек получает приговор – поражение в правах в виде существующего лимита на легионеров. А ведь именно сейчас молодым футболистам нужна помощь, только футбольные власти так и не определились, какая должна быть эта самая помощь.. Судьба молодых игроков никого не интересует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:12
Приятная результативность будущих паспортистов...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:10, ред.
Юношеская сборная России забила семь голов в матче против Беларуси...
...а белорусы просто не явились на стадион)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:56
Наша молодёжь сделала белорусским ровесникам "Чык - чырык"...)))
