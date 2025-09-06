Юношеская сборная России забила семь голов в матче против Беларуси...

1757173508

сегодня, 18:45

В субботу, 6 сентября, юношеская сборная России U-16 провела первый товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора. Встреча в Минске со сверстниками их Беларуси завершилась победой российской команды со счётом 7:1.

Хет-триком в составе сборной России уже в первом тайме отметился Павел Полех. По одному мячу в матче на свой счёт записали Александр Южин, Егор Потапенко, Илья Иварлак и Кирилл Косарев. У белорусской команды отличился Данила Леоненко.

Второй товарищеский матч между юношескими сборными России и Беларуси 2009 года рождения состоится 8 сентября. Начало игры – в 11:00 мск.