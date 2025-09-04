  • Поиск
Министерство спорта обеспокоено культурным уровнем молодых футболистов

вчера, 10:54

Речь некоторых спортсменов говорит о потере багажа знаний. Такое мнение во время лектория на тему «Дальний Восток — место, где начинается завтра» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Ранее Дегтярев сообщил, что ведомство планирует создать перечень книг для молодых футболистов.

«Готовы обсудить перечень интересных книг. Может, сделать передвижную библиотеку, чтобы за командами автомобиль с книгами ездил. Тут взял книгу, почитал. Судя по их речам, некоторые потеряли весь багаж знаний. Книжки надо читать. И не только футболистам», — сказал Дегтярев.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

Источник: itar-tass.com
djaich
djaich
вчера в 12:42
Ну ни о чем. Даже когда была аристократия с ее домашним образованием да гувернерами, то лишь крайне минимальный процент из нее питал интерес к науке и искусствам. Да, они были на виду, так как кучковались в редакциях литературных и прочих журналов, литературных кружках, тусовались на журфиксах и всячески рекламировали друг друга. Но тотальное большинство все равно шло в офицеры. А кто такой офицер в понимании аристократа? Тот же мужик, но только чрезмерно физически развитый, крайне агрессивный, целеустремленный и бесстрашный. А уж в этой среде могут появиться и интеллектуальные самородки узкой направленности вроде Суворова. Именно эту функцию в нынешнем футболе и выполняют негры, становясь аристократией футбола. А у нас энтот класс при утрате своих вышеперечисленных, необходимых для выживания функций был благополучно уничтожен, ибо выродился.
Гость
