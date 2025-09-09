Сын Роналдиньо будет играть за «Халл Сити»

1757435517

вчера, 19:31

Сын бывшего игрока сборной Бразилии Жоао Мендес де Ассис Морейра, по сообщениям, завершил переход в клуб Чемпионшипа «Халл Сити».

Издание Hull Daily Mail сообщает, что 20-летний футболист, как ожидается, станет частью команды U21. Летом этого года сын Роналдиньо покинул «Бернли», где он несколько раз выходил на поле в составе молодежной команды.

Также ранее в этом году Мендес рассказал ESPN, что переехал в Англию отчасти для того, чтобы избежать сравнений с отцом и проложить свой собственный путь.