Мелик-Гусейнов покинул пост генерального директора «Пари НН»

вчера, 17:03

Давид Мелик-Гусейнов покинул пост генерального директора футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», выступающего в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом Мелик-Гусейнов сообщил в своем Telegam-канале.

«Пришло время пожать друг другу руки, сказать спасибо и сделать новый шаг. Я очень дорожу дружбой с огромной армией прежних и новых болельщиков, которые за это время появились в футбольном клубе. Вы все разные, но в этом ваша сила. Я вместе с вами продолжу верить в нашу команду», — написал Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» после 8 матчей набрал 6 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Мелик-Гусейнов был генеральным директором клуба с лета 2023 года.

Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:42
Наконец то эта бездарность и распиловщик бюджетов ушла...
lukarelli
lukarelli
вчера в 22:16
Да нет,я слышал сам,на завод ушел
ManUnited87
ManUnited87
вчера в 17:35
Воровал и обманывал как только мог, отличная новость!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:23
Фиолетово – я его не знаю! Судя по фамилии, долго без работы не останется...
Гость
