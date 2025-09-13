Мелик-Гусейнов покинул пост генерального директора «Пари НН»

1757772232

вчера, 17:03

Давид Мелик-Гусейнов покинул пост генерального директора футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», выступающего в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ). Об этом Мелик-Гусейнов сообщил в своем Telegam-канале.

«Пришло время пожать друг другу руки, сказать спасибо и сделать новый шаг. Я очень дорожу дружбой с огромной армией прежних и новых болельщиков, которые за это время появились в футбольном клубе. Вы все разные, но в этом ваша сила. Я вместе с вами продолжу верить в нашу команду», — написал Мелик-Гусейнов.