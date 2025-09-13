  • Поиск
Жуков покинул пост исполняющего обязанности главного тренера «Торпедо»

вчера, 08:22

Сергей Жуков ушел с должности исполняющего обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Мы благодарим Сергея Николаевича Жукова за исполнение обязанностей главного тренера „Торпедо“. Специалист продолжит работу в системе нашего клуба в качестве главного тренера молодежной команды. Имя нового главного тренера черно-белых будет объявлено в ближайшее время», — сказано в заявлении клуба.

Сезон Лиги Пари (Первой лиги) «Торпедо» начинало под руководством Олега Кононова, который покинул клуб после трех поражений в четырех стартовых матчах чемпионата. В прошлом сезоне команда с Кононовым заняла вторую строчку в Первой лиге и получила место в Мир — Российской премьер-лиге, но была лишена его из-за попытки организации договорных матчей. На данный момент «Торпедо» идет на 16-м месте в Первой лиге, набрав шесть очков в десяти матчах.

Жукову 58 лет, ранее он был главным тренером «Сатурна», «Томи», ульяновской «Волги». В июне 2025 года специалист возглавил молодежную команду «Торпедо», после чего стал исполняющим обязанности главного тренера основной команды, сменив Павла Кирильчика, который был назначен вместо Кононова. На этом посту Жуков проработал 12 дней.

Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 09:22
Вот ЖУКов )...
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:11
Тут особо и говорить не чего не надо , достаточно посмотреть на текучку тренеров , с начало сезона сменилось трое , притом последний не проработал и 2 недели, и глянуть на тур. таблицу - некогда грозное Торпедо "плетется" в нижней её части - красноречивее любых слов...
shur
shur
вчера в 09:06
...всё глубже закапываем историю некогда знаменитых Великих Клубов, аминь!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:37
Вот что значит хозяева -прощелыги...
