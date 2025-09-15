«Шеффилд Юнайтед» вернул тренера спустя три месяца после отставки

1757955439

вчера, 19:57

вернулся на пост главного тренера «Шеффилд Юнайтед» после увольнения Рубена Селлеса в начале этой недели.

После разгрома со счетом 5:0 в Ипсвиче в пятницу вечером, в результате которого «Блэйдс» оказались на последнем месте в Чемпионшипе с 0 очками, Селлес был уволен на этой неделе после всего 5 матчей во главе коллектива.

Уайлдер возвращается в «Шеффилд» спустя 89 дней после отставки: он покинул свой пост, когда команда в июне проиграла в финале плей-офф Чемпионшипа «Сандерленду».

Уайлдер уже в третий раз возглавляет «Юнайтед» и имеет на своем счету два повышения в классе с этим клубом. Сейчас перед ним стоит задача переломить ситуацию в клубе перед субботним матчем с «Чарльтон Атлетик».