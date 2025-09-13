Чемпион России в составе «Спартака» Парфенов возглавил «Торпедо»

1757750595

вчера, 11:03

назначен на пост главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

12 сентября «Торпедо» объявило об уходе с должности исполняющего обязанности главного тренера команды Сергея Жукова.

Сезон Лиги Пари (Первой лиги) «Торпедо» начинало под руководством Олега Кононова, который покинул клуб после трех поражений в четырех стартовых матчах чемпионата. В прошлом сезоне команда с Кононовым заняла вторую строчку в Первой лиге и получила место в Мир — Российской премьер-лиге, но была лишена его из-за попытки организации договорных матчей. На данный момент «Торпедо» идет на 16-м месте в Первой лиге, набрав шесть очков в десяти матчах.

Парфенову 50 лет, последним местом работы специалиста был казахстанский «Актобе», который он возглавлял в 2024 году. Ранее он руководил ивановским «Текстильщиком», тульским «Арсеналом», московской «Родиной», «Тосно» из Ленинградской области и екатеринбургским «Уралом». Под руководством Парфенова «Тосно» в 2018 году стал обладателем Кубка России, после этого команда была расформирована. С «Уралом» Парфенов дошел до финала Кубка России в 2019 году.

В период игровой карьеры Парфенов выступал за одесский «Черноморец», московские «Динамо» и «Спартак», подмосковные «Химки» и «Сатурн» и тульский «Арсенал». Вместе со «Спартаком» Парфенов стал четырехкратным чемпионом России (1998, 1999, 2000, 2001) и обладателем Кубка России (1998).