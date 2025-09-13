  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Чемпион России в составе «Спартака» Парфенов возглавил «Торпедо»

вчера, 11:03

Дмитрий Парфенов назначен на пост главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

12 сентября «Торпедо» объявило об уходе с должности исполняющего обязанности главного тренера команды Сергея Жукова.

Сезон Лиги Пари (Первой лиги) «Торпедо» начинало под руководством Олега Кононова, который покинул клуб после трех поражений в четырех стартовых матчах чемпионата. В прошлом сезоне команда с Кононовым заняла вторую строчку в Первой лиге и получила место в Мир — Российской премьер-лиге, но была лишена его из-за попытки организации договорных матчей. На данный момент «Торпедо» идет на 16-м месте в Первой лиге, набрав шесть очков в десяти матчах.

Парфенову 50 лет, последним местом работы специалиста был казахстанский «Актобе», который он возглавлял в 2024 году. Ранее он руководил ивановским «Текстильщиком», тульским «Арсеналом», московской «Родиной», «Тосно» из Ленинградской области и екатеринбургским «Уралом». Под руководством Парфенова «Тосно» в 2018 году стал обладателем Кубка России, после этого команда была расформирована. С «Уралом» Парфенов дошел до финала Кубка России в 2019 году.

В период игровой карьеры Парфенов выступал за одесский «Черноморец», московские «Динамо» и «Спартак», подмосковные «Химки» и «Сатурн» и тульский «Арсенал». Вместе со «Спартаком» Парфенов стал четырехкратным чемпионом России (1998, 1999, 2000, 2001) и обладателем Кубка России (1998).

Подписывайся в ВК
Все новости
Жуков покинул пост исполняющего обязанности главного тренера «Торпедо»
Вчера, 08:22
Бывший президент РФС Фурсенко стал советником Дегтярева
11 сентября
В «Динамо» оценили слова Карпина о готовности подать в отставку
11 сентября
Тренер сборной Молдавии покинул пост после поражения 1:11
11 сентября
Тренера Батисту уволили из сборной Венесуэлы по футболу
11 сентября
Президент Венесуэлы потребовал замены тренерского состава сборной
11 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
prr98cb5btvs
prr98cb5btvs
вчера в 16:50
Соскучился Димон по работе, что подписался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:27
Побегал он по командам, хоть будучи игроком, хоть тренером. Нет стабильности...
felix
felix
вчера в 15:26
Не всю информация про него в статье дали: был защитником Амкара (3-е место с ним брали при скромном бюджете). В оброчных выступали в отборе ЛЕ, финалист Кубка России сезона 2007/08. Интересно посмотреть, что в Торпедо сможет...
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:22
А как же СерОжа?)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:55
Вот читаю и думаю , а где же тренеры из зенита, цска, динамо , локо....)))... их нет да и не может наверное и быть...).... вопрос Почему...???
Вещий
Вещий
вчера в 14:30, ред.
В первых строках можно было бы Спартак и не афишировать ...:)))

Ну а так что, учитывая всю шумиху вокруг и негативный фон , это ещё не самый плохой вариант, может ВДРУГ и выстрелит команда.... удачи Дмитрию.... Помню его ещё 16летним пацаном в Черноморце. Тогда вся футбольная Одесса от него без ума была.

Пи.Си. Риск - благородное дело! Бог в помощь!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:21
А я не понимаю этого решения Парфенова. В Торпедо сейчас такой гадюшник. Там нужен хороший хирург, рядом с которым постоянно находился бы комиссар с маузером (это большой пистолет с деревянной кобурой, она может выполнять функции приклада). Судя по всему, клуб принадлежит какой-то полукриминальной структуре, которая приобрела его для понтов. С ними былой славы Торпедо не возродить.... Можно лишь вляпаться в какую-нибудь неприятную историю. Зря, Дмитрий!!! Ох зря...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:19
успехов Дмитрию в Торпедо!Хотя ой как хлопотно это будет
chromage
chromage
вчера в 13:12
Торпедо с их историей должны быть в РПЛ. а не на задворках (
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:11
Не останусь в стороне и пожелаю удачи Дмитрию и побед ,в день города став тренером столичного клуба
ZLF
ZLF
вчера в 13:10
Хорошо бы возродить Торпедо. Все таки это бренд
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:02
Парфенов достаточно опытный тренер. Надеюсь, что вернёт Торпедо в РПЛ
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:57
Либо Парфёнова от...дили, либо фотограф с похмелья.

Авторы, разберитесь и проясните ситуацию.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:46
А действующих тренеров с игровыми красно-белым прошлым в России немало. Я думаю Спартак лидирует в стране по этому показателю. Кто играл в Народной команде, тот прошёл хорошую школу - можно выдавать им знак качества. Наличие в резюме пункта "ИГРАЛ ЗА СПАРТАК" автоматически повышает шансы соискателя при приёме на работу.. Ради интереса посчитаю, сколько бывших спартаковцев возглавляют клубы РПЛ и ФНЛ.
Vilar
Vilar
вчера в 11:57
Кстати, организаторы договорных матчей с продажными судьями, на лесоповале? Есть какая-нибудь информация?
А Парфёнову удачи! Надо сохранить Торпедо в ФНЛ, обязательно.
Брулин
Брулин
вчера в 11:20
На его месте должен был быть Мостовой, если бы царь был реально тренером, а не балаболом....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 