ЦСКА прервал серию из 21 матча без поражений в чемпионате России

1757874622

вчера, 21:30

Футболисты московского ЦСКА прервали серию из 21 матча без поражений в Российской премьер-лиге ( РПЛ ).

В матче восьмого тура армейцы на выезде уступили «Ростову» со счетом 0:1.

ЦСКА не проигрывал в РПЛ на протяжении 21 матча, повторив клубный рекорд. За этот период ЦСКА одержал 13 побед и 8 раз сыграл вничью.

Прежде армейцам удавалось не терпеть поражений на протяжении такого количества игр в 2015 году. Более длительные серии в истории турнира были у московского «Локомотива» (27), петербургского «Зенита» (26, 23) и столичного «Спартака» (26, 22).

Последнее поражение в чемпионате России ранее армейцы потерпели 23 ноября 2024 года дома от «Ростова» (1:2).