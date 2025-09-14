ЦСКА прервал серию из 21 матча без поражений в чемпионате России

Футболисты московского ЦСКА прервали серию из 21 матча без поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В матче восьмого тура армейцы на выезде уступили «Ростову» со счетом 0:1.
ЦСКА не проигрывал в РПЛ на протяжении 21 матча, повторив клубный рекорд. За этот период ЦСКА одержал 13 побед и 8 раз сыграл вничью.
Прежде армейцам удавалось не терпеть поражений на протяжении такого количества игр в 2015 году. Более длительные серии в истории турнира были у московского «Локомотива» (27), петербургского «Зенита» (26, 23) и столичного «Спартака» (26, 22).
Последнее поражение в чемпионате России ранее армейцы потерпели 23 ноября 2024 года дома от «Ростова» (1:2).
Побойтесь Бога, Игорь Владимирович сегодня спас армейцев от разгрома, как минимум три стопроцентных голевых момента, один в первом тайме и два во втором Акинфеев ликвидировал у своих ворот. А в поражении болельщикики и главное игроки ЦСКА должны винить не Акинфеева, а прежде всего себя, два удаления это скорее основная причина проигрыша в гостях, хотя и в численном меньшинстве красно-синие, надо отдать им должное, пытались исправить ситуацию.
Болейте за своих. а не против чужих!
Пусть Акинфеев и сыграл небрежно, но и защитники устроили перепасовку в своей штрафной под прессингом ростовчан, а Обляков в этом моменте не помог своему голкиперу. И потом, гол случился на седьмой минуте, впереди ещё почти два целых тайма с учётом компенсированного времени, да и состав москвичей по классу гораздо выше и вполне можно было не только сравнять, но и победить, но сложилось так, как сложилось. Повторюсь, в сегодняшнем поражении вина всей команды ЦСКА, они решили, что хозяева подарят им три очка, а в итоге баранка.
Болейте за своих, а не против чужих!
