ЦСКА прервал серию из 21 матча без поражений в чемпионате России

вчера, 21:30

Футболисты московского ЦСКА прервали серию из 21 матча без поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В матче восьмого тура армейцы на выезде уступили «Ростову» со счетом 0:1.

ЦСКА не проигрывал в РПЛ на протяжении 21 матча, повторив клубный рекорд. За этот период ЦСКА одержал 13 побед и 8 раз сыграл вничью.

Прежде армейцам удавалось не терпеть поражений на протяжении такого количества игр в 2015 году. Более длительные серии в истории турнира были у московского «Локомотива» (27), петербургского «Зенита» (26, 23) и столичного «Спартака» (26, 22).

Последнее поражение в чемпионате России ранее армейцы потерпели 23 ноября 2024 года дома от «Ростова» (1:2).

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:49, ред.
Да всё будет нормально...
ЦСКА и до этого поражения в гостях не блистал...ничейка с Оренбургом...ничейка с Зенитом...сегодня вот...просели....
Из следующих 9-ти официальных матчей - 8 в Москве......можно открывать следующую серию...)))
Удачи
ABir
ABir
сегодня в 00:30
Любая серия, когда- нибудь заканчивается. Надо увековечить это достижение и двигаться к новым рекордам
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:17
Подряд дважды...

Это становится хорошей традицией...)

Всех болельщиков Ростова с трудовой, безоговорочной, красивой победой!

Армейцам не унывать, может Балтику осилите....)

Главное с Новому Году занять ... шестое место))
stanichnik
stanichnik ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:31, ред.
Доброго Здоровья, Володя!
Пусть Акинфеев и сыграл небрежно, но и защитники устроили перепасовку в своей штрафной под прессингом ростовчан, а Обляков в этом моменте не помог своему голкиперу. И потом, гол случился на седьмой минуте, впереди ещё почти два целых тайма с учётом компенсированного времени, да и состав москвичей по классу гораздо выше и вполне можно было не только сравнять, но и победить, но сложилось так, как сложилось. Повторюсь, в сегодняшнем поражении вина всей команды ЦСКА, они решили, что хозяева подарят им три очка, а в итоге баранка.
Болейте за своих, а не против чужих!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:18
ЦСКА неоправданно расслабился. Его расслабила эта самая продолжительная беспроигрышная серия. Тренер просто не заметил этого. А вот ослабленный Ростов, понимая всю тяжесть нынешней ситуации, собрался и выиграл у явного фаворита. Такой Ростов нравится всем. Команда молодцы!!! Тренеры молодцы!!!! БОЛЕЛЬЩИКИ МОЛОДЦЫ!!!! Так держать, парни!!!
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:07
Своим привозом Акинфеев задал тон на всю дальнейшую игру. И спасал он своим сэйвами не команду, а собственную репутацию. Это он завёл своих игроков до того, что привело к двум КК. Так что в проигрыше виноват именно Акинфеев. Ведь, поведя в счёте, Ростову отпала необходимость лезть вперёд. Ростов стал играть по счёту, который подарил им Акинфеев, и успешно с этим справился.
stanichnik
stanichnik ответ bratskij1 (раскрыть)
вчера в 21:57, ред.
Доброго Здоровья, bratskij!
Побойтесь Бога, Игорь Владимирович сегодня спас армейцев от разгрома, как минимум три стопроцентных голевых момента, один в первом тайме и два во втором Акинфеев ликвидировал у своих ворот. А в поражении болельщикики и главное игроки ЦСКА должны винить не Акинфеева, а прежде всего себя, два удаления это скорее основная причина проигрыша в гостях, хотя и в численном меньшинстве красно-синие, надо отдать им должное, пытались исправить ситуацию.
Болейте за своих. а не против чужих!
lotsman
lotsman
вчера в 21:51, ред.
Пижонство Игоря привело к проигрышу. Хотя, во время всей игры, он спас Армейцев от разгрома или, по крайней мере, от крупного проигрыша.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 21:46
Последнее поражение в чемпионате России ранее армейцы потерпели 23 ноября 2024 года дома от «Ростова» (1:2). Получается, круг замкнулся.
Futurista
Futurista
вчера в 21:43
"Очко" однако)...ну и хватит...дальше уже перебор)...
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:42
Похоже сегодня не день Коняшек!
bratskij1
bratskij1
вчера в 21:41
Полная 63 и всё началось с Акинфеева с его 56ьными в последнее время ошибками. Уступи уже место Славке.
