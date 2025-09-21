«Атлетико» может быть продан американцам

1758442883

вчера, 11:21

Мадридский «Атлетико» близок к тому, чтобы быть проданным американской компании.

Агентство Reuters сообщает, что владельцы «Атлетико» ведут переговоры с Apollo Global Management о продаже контрольного пакета акций клуба.

Акциями клуба владеют генеральный директор Мигель Анхель Хиль Марин, председатель совета директоров клуба и инвестиционный фонд Ares Management.

Эти три инвестора владеют около 70% акций клуба через Atletico Holco. Остальная часть принадлежит судоходной и энергетической группе Quantum Pacific, сообщается на сайте клуба.

Сумма сделки может составить 2,5 млрд евро.