«Атлетико» может быть продан американцам

вчера, 11:21

Мадридский «Атлетико» близок к тому, чтобы быть проданным американской компании.

Агентство Reuters сообщает, что владельцы «Атлетико» ведут переговоры с Apollo Global Management о продаже контрольного пакета акций клуба.

Акциями клуба владеют генеральный директор Мигель Анхель Хиль Марин, председатель совета директоров клуба Энрике Сересо и инвестиционный фонд Ares Management.

Эти три инвестора владеют около 70% акций клуба через Atletico Holco. Остальная часть принадлежит судоходной и энергетической группе Quantum Pacific, сообщается на сайте клуба.

Сумма сделки может составить 2,5 млрд евро.

sv_1969
sv_1969
вчера в 13:41, ред.
Когда приходят амеры , то обычно спортивные результаты отходят на второй план((((
shlomo
shlomo
вчера в 11:26
Да уж.... пути Господни неисповедимы...интересный поворот судьбы...
