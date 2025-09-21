«Атлетико» может быть продан американцам

Мадридский «Атлетико» близок к тому, чтобы быть проданным американской компании.
Агентство Reuters сообщает, что владельцы «Атлетико» ведут переговоры с Apollo Global Management о продаже контрольного пакета акций клуба.
Акциями клуба владеют генеральный директор Мигель Анхель Хиль Марин, председатель совета директоров клуба Энрике Сересо и инвестиционный фонд Ares Management.
Эти три инвестора владеют около 70% акций клуба через Atletico Holco. Остальная часть принадлежит судоходной и энергетической группе Quantum Pacific, сообщается на сайте клуба.
Сумма сделки может составить 2,5 млрд евро.