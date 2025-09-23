  • Поиск
Газзаев надеется, что санкции с российского футбола будут сняты к 2026 году

23 сентября 2025, 13:34

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев надеется, что изоляция российского футбола завершится к 2026 году. Об этом он рассказал журналистам.

«Мы надеемся, что к 2026 году изоляция будет снята. Уже пять-шесть стран за [полноценное возвращение российских команд на международные соревнования], остальные сомневаются. Мне очень приятно, что Российский футбольный союз (РФС) старается сделать все для того, чтобы матчи были настоящими праздниками. При этом хочется еще и качества», — сказал Газзаев.

«Очень большое внимание футболу уделяет президент РФС Александр Валерьевич Дюков и постоянно находится в контакте с УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС). Сейчас надо, чтобы было больше российских игроков. Появляются такие, кто показывает хорошие качества и перспективу», — добавил специалист.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров из-за ситуации на Украине.

