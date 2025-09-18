  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

КДК РФС вызвал на заседание участников закончившегося дракой матча

18 сентября 2025, 15:46
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) определил участников заседания по инциденту с дракой после матча 10-го тура Лиги Пари (Первой лиги) между «Родиной» и «Факелом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Ранее Григорьянц сообщил, что КДК РФС рассмотрит инциденты с футболистами команд.

«Я говорил, что мы определяем лиц, которых приглашаем на заседание. На заседание мы пригласили делегата матча и всю судейскую бригаду. Также от „Родины“ приглашены футболисты Артем Мещанинов, Лео Гогличидзе, Аршак Корян, Руслан Фищенко, от „Факела“ — тренер Валерий Климов, администратор Андрей Тарасов, футболисты Георгий Гонгадзе, Станислав Магкеев», — сказал Григорьянц.

Матч прошел в понедельник на «Арене-Химки» и завершился победой «Родины» со счетом 2:0. После игры на поле произошла массовая потасовка.

Подписывайся в ВК
Все новости
КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой между игроками «Родины» и «Факела»
16 сентября
КДК РФС рассмотрит поведение футболистов «Броук Бойз» в матче Кубка России
15 сентября
КДК РФС рассмотрит поведение игроков и тренеров «Спартака»
15 сентября
КДК РФС рассмотрит удаление футболиста ЦСКА Гайича в матче с «Ростовом»
15 сентября
КДК РФС рассмотрит поведение Станковича в матче с «Динамо»
15 сентября
ЭСК РФС: «Шафеев должен был назначить пенальти в матче ЦСКА — „Краснодар“»
12 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
19 сентября в 06:58
будут проводить следственный эксперимент ... )
Сп62
Сп62
18 сентября в 20:06
Как мне запомнилась эта потасовка, то главным зачинщиком конфликта был Климов. Именно его агрессия была тем самым спусковым крючком. Но это только моё видение эксцесса.
Варвар7
Варвар7
18 сентября в 19:43
КДК сильно рисковал приглашая участников потасовки на заседание - ведь обиды драчунов ещё свежи в памяти и конфликт мог разгореться вновь и с новой силой, и тогда могли "огребсти" всё, в том числе и члены комитета...)))
7t95m6ncg3r4
7t95m6ncg3r4
18 сентября в 19:40
Сделают вид, что наказали.
CCCP1922
CCCP1922
18 сентября в 18:00
Пока КДК демонстрирует готовность досконально разобраться в данной ситуации. С подобным бардаком нужно бороться очень жёстко, иначе, с первого раза, не поймут. Что сейчас ждёт нарушителей? В том-то и дело, они не знают... А должны знать и, самое главное, бояться. Я бы снял несколько тематических видеороликов и ввёл обязательный просмотр их перед выходом на поле, на большом экране в подтрибунном помещении. Всё равно они там часто стоят без дела, по несколько минут. Вот как-то так ...
sv_1969
sv_1969
18 сентября в 16:08
Похоже в КДК на аванс не хватило, коли столько фигурантов пригласили)))
yp8uk7bx5m8w
yp8uk7bx5m8w
18 сентября в 16:05
Пусть они там и продолжат
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 