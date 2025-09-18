КДК РФС вызвал на заседание участников закончившегося дракой матча

1758199591

18 сентября 2025, 15:46

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) определил участников заседания по инциденту с дракой после матча 10-го тура Лиги Пари (Первой лиги) между «Родиной» и «Факелом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Ранее Григорьянц сообщил, что КДК РФС рассмотрит инциденты с футболистами команд.

«Я говорил, что мы определяем лиц, которых приглашаем на заседание. На заседание мы пригласили делегата матча и всю судейскую бригаду. Также от „Родины“ приглашены футболисты Артем Мещанинов, Лео Гогличидзе, Аршак Корян, Руслан Фищенко, от „Факела“ — тренер Валерий Климов, администратор Андрей Тарасов, футболисты Георгий Гонгадзе, Станислав Магкеев», — сказал Григорьянц.

Матч прошел в понедельник на «Арене-Химки» и завершился победой «Родины» со счетом 2:0. После игры на поле произошла массовая потасовка.