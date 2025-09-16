  • Поиск
КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой между игроками «Родины» и «Факела»

вчера, 13:50
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с футболистами московской «Родины» и воронежского «Факела», который произошел по итогам игры 10-го тура Первой лиги. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел в понедельник на «Арене-Химки» и завершился победой «Родины» со счетом 2:0. После игры на поле произошла массовая потасовка.

«КДК РФС рассмотрит на заседании в пятницу инцидент, произошедший после матча „Родины“ и „Факела“. В данный момент изучаются рапорт делегата, протокол и видеоматериалы по этой игре. Комитет определяется с вызовом футболистов и официальных лиц матча для участия в заседании», — сказал Григорьянц.

«Факел» упустил возможность подняться на первое место в турнирной таблице. Команда из Воронежа набрала 22 очка. Лидером остается екатеринбургский «Урал», в активе которого 23 очка. «Родина» одержала четвертую победу подряд и с 16 очками идет 7-й.

Сп62
Сп62 ответ rkg44tse7zjz (раскрыть)
вчера в 17:04
Предлагаешь разрешить потасовки как в хоккее?
rkg44tse7zjz
rkg44tse7zjz
вчера в 16:54
Трус не играет в хоккей)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:33
Изверги. Не дают нормальным мужикам пар спустить малясь!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:08
Не слишком ли участились подобные инциденты. Куда это годится? Взрослые люди, а ведут себя, как дети - бегают друг за другом, машут руками и говорят, что попало. Обычно до ударов не доходит, но тут дошло. КДК нужно досконально разобрать каждый эпизод - кто что сделал, что сказал, восстановить хронологию. Может проверка выявит недостатки технического обеспечения спортивных сооружений, тогда предстоит выработать типовые требования по их оборудованию. КДК предстоит тяжёлая работа - они должны вычислить провокатора и определить наказания ему и наиболее активным участникам конфликта. Желаю им разобраться максимально справедливо и принять правильное решение!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:24
Есть где "разгуляться" КДК - "отвесят дисквы" по полной и штрафанут "до кучи" оба клуба...
Вещий
Вещий
вчера в 14:22
Ну ну... как обычно разберутся и накажут кого попало....:)))
Гость
