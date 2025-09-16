КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой между игроками «Родины» и «Факела»

1758019808

вчера, 13:50

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит инцидент с футболистами московской «Родины» и воронежского «Факела», который произошел по итогам игры 10-го тура Первой лиги. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел в понедельник на «Арене-Химки» и завершился победой «Родины» со счетом 2:0. После игры на поле произошла массовая потасовка.

« КДК РФС рассмотрит на заседании в пятницу инцидент, произошедший после матча „Родины“ и „Факела“. В данный момент изучаются рапорт делегата, протокол и видеоматериалы по этой игре. Комитет определяется с вызовом футболистов и официальных лиц матча для участия в заседании», — сказал Григорьянц.

«Факел» упустил возможность подняться на первое место в турнирной таблице. Команда из Воронежа набрала 22 очка. Лидером остается екатеринбургский «Урал», в активе которого 23 очка. «Родина» одержала четвертую победу подряд и с 16 очками идет 7-й.