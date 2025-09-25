  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Кубок 2025/2026

В «Уфе» изучают возможность подачи протеста на результат матча Кубка России

вчера, 14:11
ФанкомЛоготип футбольный клуб Фанком (Киров)2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаЗакончился после серии пенальти

«Уфа» изучает возможность подачи протеста на результат матча четвертого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России с любительским клубом из Кирова «Фанком». Об этом сообщили в башкирском клубе.

«Клуб изучает возможность подать протест», — сказал собеседник агентства.

Матч прошел в среду и завершился победой «Фанкома» (1:1, 5:3 — по пенальти). За «Фанком» сыграл нападающий Артем Федчук, он вышел на поле во втором тайме.

В службе коммуникаций Российского футбольного союза прокомментировали эту ситуацию. «Футболист Артем Федчук был дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) в соответствии со статьей 110.1 дисциплинарного регламента РФС до момента исполнения футболистом решения CAS. Дисквалификация распространяется на все турниры и соревнования под эгидой РФС. Информация о дисквалификации игрока была опубликована на официальном сайте РФС 11 апреля 2025 г. и доведена до футболиста. Артем Федчук принял участие в матче Кубка России „Фанком“ — „Уфа“. РФС как организатор соревнований обратится в контрольно-дисциплинарный комитет, который даст правовую оценку участию игрока в матче», — сообщили в службе коммуникаций.

В марте 2024 года КДК РФС дисквалифицировал Федчука на один год за несоблюдение решения CAS. Ранее он в одностороннем порядке разорвал контракт с «Чайкой», клуб обратился в суд и выиграл дело, футболист должен выплатить 10 млн рублей.

Подписывайся в ВК
Все новости
В РФС назвали условие для запрета футбольной деятельности Садыгову
24 сентября
СлухиУЕФА не будет отстранять израильские команды от турниров из-за давления США
24 сентября
Игрок «Ливерпуля» удалился после победного гола в Кубке Лиги
24 сентября
ОфициальноИностранец выдворен из РФ после того, как выбежал на поле во время матча
23 сентября
СлухиЭксперты ООН просят УЕФА и ФИФА отстранить израильские клубы и сборные
23 сентября
СлухиУЕФА начал дисциплинарное дело в отношении Симеоне
23 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:53
Ясно, что дело тёмное!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:49
Чего Уфа хочет?? Чтоб дату дисква считали с апреля 2025, а не с 2024?)) матч проиграли на поле...
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 17:12
Написано же: В марте 2024 года КДК РФС дисквалифицировал Федчука на один год.
Ну, год прошел. Всё чики-пуки!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:17
У нас в футболе все любители. У профи в футболе на всякого рода хню времени нет. Профи спит, тренируется, питается, играет и восстанавливает физику.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:03
По ходу разбираться будут, долго ведь Фанком - команда любительская, и возможно будут оппонировать этим фактом...
labasy
labasy
вчера в 15:57
К. Глебов вернулся в строй)))
vdvb9kfgychd
vdvb9kfgychd
вчера в 15:47
На поле надо всё решать, а не позориться и там и потом
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:44
Если всё так и есть, то возможность пересмотреть результат матча существует. Мало того, РФС, узнав подобную информацию, обязан провести своё расследование. Я сразу вспомнил случай с Реалом — однажды Королевский клуб досрочно прекратил борьбу в Кубке Короля из-за участия в одном из матчей Черышева. Тот имел дисквалификацию, полученную в аренде, если мне не изменяет память, и не сообщил о ней при возвращении в клуб (Реал)... Соперник тогда обратился с протестом и результат матча отменили, присудив Сливочным техническое поражение. Я так помню эту историю. Как же тогда рвал и метал Перес!!! После этого случая интерес к Денису совсем пропал.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:39
Это точно - играть надо было лучше,а не искать причины для аппеляции.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:24
Может просто надо было победить любителей?
shlomo
shlomo
вчера в 14:45
Ну изучать то можно все что угодно... но счет на табло...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 