В «Уфе» изучают возможность подачи протеста на результат матча Кубка России

«Уфа» изучает возможность подачи протеста на результат матча четвертого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России с любительским клубом из Кирова «Фанком». Об этом сообщили в башкирском клубе.
«Клуб изучает возможность подать протест», — сказал собеседник агентства.
Матч прошел в среду и завершился победой «Фанкома» (1:1, 5:3 — по пенальти). За «Фанком» сыграл нападающий Артем Федчук, он вышел на поле во втором тайме.
В службе коммуникаций Российского футбольного союза прокомментировали эту ситуацию. «Футболист Артем Федчук был дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) в соответствии со статьей 110.1 дисциплинарного регламента РФС до момента исполнения футболистом решения CAS. Дисквалификация распространяется на все турниры и соревнования под эгидой РФС. Информация о дисквалификации игрока была опубликована на официальном сайте РФС 11 апреля 2025 г. и доведена до футболиста. Артем Федчук принял участие в матче Кубка России „Фанком“ — „Уфа“. РФС как организатор соревнований обратится в контрольно-дисциплинарный комитет, который даст правовую оценку участию игрока в матче», — сообщили в службе коммуникаций.
В марте 2024 года КДК РФС дисквалифицировал Федчука на один год за несоблюдение решения CAS. Ранее он в одностороннем порядке разорвал контракт с «Чайкой», клуб обратился в суд и выиграл дело, футболист должен выплатить 10 млн рублей.