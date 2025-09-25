В «Уфе» изучают возможность подачи протеста на результат матча Кубка России

1758798670

вчера, 14:11

«Уфа» изучает возможность подачи протеста на результат матча четвертого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России с любительским клубом из Кирова «Фанком». Об этом сообщили в башкирском клубе.

«Клуб изучает возможность подать протест», — сказал собеседник агентства.

Матч прошел в среду и завершился победой «Фанкома» (1:1, 5:3 — по пенальти). За «Фанком» сыграл нападающий , он вышел на поле во втором тайме.

В службе коммуникаций Российского футбольного союза прокомментировали эту ситуацию. «Футболист Артем Федчук был дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза ( КДК РФС ) в соответствии со статьей 110.1 дисциплинарного регламента РФС до момента исполнения футболистом решения CAS . Дисквалификация распространяется на все турниры и соревнования под эгидой РФС . Информация о дисквалификации игрока была опубликована на официальном сайте РФС 11 апреля 2025 г. и доведена до футболиста. Артем Федчук принял участие в матче Кубка России „Фанком“ — „Уфа“. РФС как организатор соревнований обратится в контрольно-дисциплинарный комитет, который даст правовую оценку участию игрока в матче», — сообщили в службе коммуникаций.