«Барселона» победила «Реал Овьедо»

сегодня, 00:30

В матче испанской Примеры встречались «Реал Овьедо» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 1:3.

Голом у хозяев отметился Рейна Кампос (33'). За гостей забивали Гарсия (56'), Левандовски (70') и Рональд Араухо (88').

По итогам встречи «Реал Овьедо» имеет 3 очка, у гостей — 16 очков.

В следующем матче «Реал Овьедо» сыграет 29 сентября, соперником будет «Валенсия». «Барселона» проведет следующий матч 28 сентября (соперник — «Реал Сосьедад»).