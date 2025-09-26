«Барселона» победила «Реал Овьедо»

В матче испанской Примеры встречались «Реал Овьедо» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 1:3.
Голом у хозяев отметился Рейна Кампос (33'). За гостей забивали Гарсия (56'), Левандовски (70') и Рональд Араухо (88').
По итогам встречи «Реал Овьедо» имеет 3 очка, у гостей — 16 очков.
В следующем матче «Реал Овьедо» сыграет 29 сентября, соперником будет «Валенсия». «Барселона» проведет следующий матч 28 сентября (соперник — «Реал Сосьедад»).
В центре поля Педри один не вывозит, а от Йонга помощи никакой. Передачу на Лёву он хорошо сделал, но по совокупности действий в середине поля голландец тупит. Постоянно. И конца и края этому нет.
Крайние защитники Гарсия и Жерар Мартин вообще не тянут свои фланги. Ошибаются и в передачах, и в выборе позиции, и в отборе. Ребята не дотягивают до уровня клуба от слова совсем.
В общем проблем полно у Ханси, ну а как он их будет решать, а главное, когда, покажет время.
В центре поля Педри один не вывозит, а от Йонга помощи никакой. Передачу на Лёву он хорошо сделал, но по совокупности действий в середине поля голландец тупит. Постоянно. И конца и края этому нет.
Крайние защитники Гарсия и Жерар Мартин вообще не тянут свои фланги. Ошибаются и в передачах, и в выборе позиции, и в отборе. Ребята не дотягивают до уровня клуба от слова совсем.
В общем проблем полно у Ханси, ну а как он их будет решать, а главное, когда, покажет время.
Форму игроки наберут по ходу сезону. Главное - без травм! Тогда возможно и покажутся победы лёгкими. А пока остаётся таким вот образом вскрывать автобусы.
Да и прошлом сезоне они камбэчили больше всех, только лишь в ЛЧ чуточку не хватило.
Форму игроки наберут по ходу сезону. Главное - без травм! Тогда возможно и покажутся победы лёгкими. А пока остаётся таким вот образом вскрывать автобусы.
Да и прошлом сезоне они камбэчили больше всех, только лишь в ЛЧ чуточку не хватило.