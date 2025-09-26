  • Поиск
«Барселона» победила «Реал Овьедо»

сегодня, 00:30
Реал ОвьедоЛоготип футбольный клуб Реал Овьедо1 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Реал Овьедо» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 1:3.

Голом у хозяев отметился Рейна Кампос (33'). За гостей забивали Гарсия (56'), Левандовски (70') и Рональд Араухо (88').

По итогам встречи «Реал Овьедо» имеет 3 очка, у гостей — 16 очков.

В следующем матче «Реал Овьедо» сыграет 29 сентября, соперником будет «Валенсия». «Барселона» проведет следующий матч 28 сентября (соперник — «Реал Сосьедад»).

Источник: soccer.ru
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:55
А я уже думал, что не отыграются
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:48
С волевой победы, фанаты Барселоны)))) да, ошибок много, Рафинья мало забивает, оборона после ухода Мартинеса нестабильна. Но команда побеждает. И это без Ямаля
Bombon
Bombon ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:17
Мартина проходят как фишки на тренировках. Причем игроки любых клубов. Вопрос в том, что некоторым не хватает мастерства этим пользоваться. Пройти прошли, а что дальше делать не знают. Врядли условный Дуэ или Палмер не воспользуются таким шансом. Им мастерства хватит
Bombon
Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:12
Фермина можно, но он травмирован. Гави тоже, хотя он довольно посредственный игрок. Касадо сильно сдал по сравнению с первой половиной прошлого сезона. Берналя после такой травмы нужно очень постепенно вводить в игру. А левого защитника нужно искать в любом случае. Бальде очень часто в лазарете, а Мартин - игрок уровня сегунды
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:09
Не знаю насколько в футболе это применимо. Сезон покажет!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:06, ред.
Самый лучший оптимист, - это осторожный пессимист. Много дыр у Барселоны в нынешнем её состоянии. МНОГО !!! Понятно, что у всех топов - не без проблем, но это очень... очень слабое утешение.
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:04
Это редчайший случай, за сезон возможно будет один такой. К примеру, Нойер имел привычку сильно выходить вперёд, и его наказывали, но в рамке стоял.

Всё же есть психологический момент, когда игрок позволяет себе больше, чем можно или нужно выбегая вперёд недооценивая соперника. Ничего, справились!
Полевые не меньше привозят. На то и команда вместе выходить из подобных ситуаций!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Barcelona (раскрыть)
сегодня в 00:56
После второго гола Левандовского все не сомневались..., после второго гола...
Barcelona
Barcelona
сегодня в 00:54
Не сомневался в победе Барселоны!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:54
По поводу Гарсии - улыбка сквозь слёзы. Если у кипера есть склонность терять ворота на выходе - это большая проблема.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 00:51
Игроков Овьедо хватило на 5 минут дерзости, как и игроков Ньюкасла 😀
Сегодня Гарсия решил дать фору сопернику, добавил интереса игре чтобы зрители не стали расходиться в середине второго тайма.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 00:50, ред.
В ЛЧ Барсе надо в старте сразу Кунде выводить, иначе оба провальных фланга обороны - это верный проигрыш.
В центре поля проблему можно решить, но отчасти, выводя Фермина в старте. Иначе Педри рано/поздно сломается, - сезон ведь только начался.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:48
Сопротивление любой клуб окажет Барселоне, и проблемы всегда будут у них на поле. Самое главное как они их будут решать, а они их решают.
Форму игроки наберут по ходу сезону. Главное - без травм! Тогда возможно и покажутся победы лёгкими. А пока остаётся таким вот образом вскрывать автобусы.
Да и прошлом сезоне они камбэчили больше всех, только лишь в ЛЧ чуточку не хватило.
Bombon
Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:47
Проблему с центром поля никак не решить. Глубины состава нет. И денег тоже. И слева в защите проблемы. Без Бальде там проходной двор. И не важно кто там - Мартин или Гарсия. Если игроки Овьедо их возят как детей, страшно представить что с ними сделают игроки топ-клубов
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 00:43
Это не последний Реал, которого побьет Барса.
Capral
Capral
сегодня в 00:41
Несмотря на вобщем то убедительный счет, игра Барсы не убеждает. Понятно, что отсутствие Ямаля упрощает игру, делает её предсказуемой, но помимо проблем в атаке и в обороне не всё в порядке, если учесть статус соперника. Рэшфорд не впечатляет, возможно пока. Раф какой-то вялый. Перед игрой с ПСЖ, как-то тревожненько становится. Вот так, не хватает 17-летнего пацана, и игра уже поменялась...
ZenCh1
ZenCh1
сегодня в 00:38
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что с сайтом? Новых блогов больше не будет?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:37, ред.
Победили, но по физиономии Флика видно, что немец своими не доволен. И его понять нетрудно: первый тайм - провальный и это уже становится визитной карточкой Барселоны. Штрафные как не могли бить/разыгрывать, так до сих пор и не могут, и это речь о ТОП (!) клубе.
В центре поля Педри один не вывозит, а от Йонга помощи никакой. Передачу на Лёву он хорошо сделал, но по совокупности действий в середине поля голландец тупит. Постоянно. И конца и края этому нет.
Крайние защитники Гарсия и Жерар Мартин вообще не тянут свои фланги. Ошибаются и в передачах, и в выборе позиции, и в отборе. Ребята не дотягивают до уровня клуба от слова совсем.

В общем проблем полно у Ханси, ну а как он их будет решать, а главное, когда, покажет время.
bonek
bonek
сегодня в 00:34
Молодцы Барса!!! Плюс три очка!! Идём дальше!!!
