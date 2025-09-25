  • Поиск
Лидер Первой лиги не сумел выйти в пятый раунд «пути регионов» Кубка России

вчера, 21:40
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак КостромаСпартак КостромаЗакончился после серии пенальти

Футболисты «Камаза» из Набережных Челнов дома в серии пенальти обыграли костромской «Спартак» в матче четвертого раунда «пути регионов» Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти «Камаз» одержал победу со счетом 5:4.

Обе команды выступают в Лиге Пари (Первой лиге). После 11 туров «Спартак» занимает первое место с 26 очками. «Камаз» идет на шестом месте с 19 очками. В следующем раунде «Камаз» сыграет с «Чайкой» из Ростовской области.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти).

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:44
А может Спартак из Костромы и правда наладился выйти в Российскую Премьер Лигу? Руководители, увидев, игра у команды есть, собрались и решили скорректировать задание на сезон. Теперь это выход в высший дивизион российского футбола. Соответственно игры на Кубок России уже далеко не задача первого уровня. А что, собственно, в такой ситуации, Спартак Кострома теряет? Наоборот, местные руководители ошалели от внезапной перспективы прославиться на всю страну. Сейчас подключат местные резервы, в общем ожидаем хороший сезон. Всякое бывает - и авось, и небось...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:39
Спартак - Кострома очень странный клуб. Базируется в Москве, играет на деревенском стадионе на 3000 мест. Речи о выходе в РПЛ в принципе идти не может. Играют за интерес
