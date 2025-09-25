Лидер Первой лиги не сумел выйти в пятый раунд «пути регионов» Кубка России

1758825634

вчера, 21:40

Футболисты «Камаза» из Набережных Челнов дома в серии пенальти обыграли костромской «Спартак» в матче четвертого раунда «пути регионов» Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти «Камаз» одержал победу со счетом 5:4.

Обе команды выступают в Лиге Пари (Первой лиге). После 11 туров «Спартак» занимает первое место с 26 очками. «Камаз» идет на шестом месте с 19 очками. В следующем раунде «Камаз» сыграет с «Чайкой» из Ростовской области.