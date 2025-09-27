  • Поиск
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Англии

вчера, 19:09
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Футболисты «Кристал Пэлас» дома со счетом 2:1 обыграли «Ливерпуль» в матче 6-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей забитыми мячами отметились Исмаила Сарр (9-я минута) и Эдди Нкетиа (90+7). У проигравших отличился Федерико Кьеза (87).

«Ливерпуль», являющийся действующим чемпионом Англии, потерпел первое поражение в турнире в текущем сезоне. До этого матча подопечные Арне Слота одержали пять побед. «Кристал Пэлас» остается единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в чемпионате, клуб одержал три победы и трижды сыграл вничью.

«Ливерпуль» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии с 15 очками, «Кристал Пэлас» с 12 очками идет на втором месте.

В следующем туре «Ливерпуль» 4 октября на выезде сыграет с «Челси», «Кристал Пэлас» на следующий день в гостях встретится с «Эвертоном». Также на следующей неделе командам предстоит сыграть в еврокубках — «Ливерпуль» 30 сентября проведет выездной матч с турецким «Галатасараем» в Лиге чемпионов, «Кристал Пэлас» 2 октября в Лиге конференций в гостях сыграет с украинским «Динамо».

Гость
