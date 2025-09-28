  • Поиск
Сулейманов был удален в матче MLS через 13 минут после выхода на замену

вчера, 08:42
Лос-Анджелес ГэлаксиЛоготип футбольный клуб Лос-Анджелес Гэлакси4 : 1Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг КанзасМатч завершен

Российский нападающий клуба «Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов получил красную карточку спустя 13 минут после того, как вышел на замену в гостевом матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против «Лос-Анджелес Гэлакси».

Форвард вышел на замену по истечении 70 минут игры. На 83-й минуте он агрессивно сыграл против соперника, попытавшись отнять мяч.

В нынешнем сезоне MLS Сулейманов провел 32 матча, в которых отметился 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

«Канзас-Сити» проиграл «Гэлакси» (1:4) и потерпел четвертое поражение в турнире подряд. Команда занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции с 27 очками после 32 матчей. Ниже только «Гэлакси» — 24 очка по итогам 31 тура.

Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 01:13
Как его туда занесло ❓😄
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:21
Этот игрок как раз для цирка, а не для футбола.
adekvat
adekvat
вчера в 11:02, ред.
Ну хоть чем то отличился.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:55
Думаю ему просто не хотелось играть)))
shlomo
shlomo
вчера в 09:36
Интересно было бы посмотреть на такой эпизод с удалением....
Capral
Capral
вчера в 09:25
В этом, так называемом чемпионате гинекологов и слесарей- всё возможно. Хотя я не считаю удаление на 13 минуте, чем-то особенным. Заболотного, если не ошибаюсь, удалили ещё раньше...
