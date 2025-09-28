Сулейманов был удален в матче MLS через 13 минут после выхода на замену

1759038169

вчера, 08:42

Российский нападающий клуба «Канзас-Сити» получил красную карточку спустя 13 минут после того, как вышел на замену в гостевом матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги ( MLS ) против «Лос-Анджелес Гэлакси».

Форвард вышел на замену по истечении 70 минут игры. На 83-й минуте он агрессивно сыграл против соперника, попытавшись отнять мяч.

В нынешнем сезоне MLS Сулейманов провел 32 матча, в которых отметился 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

«Канзас-Сити» проиграл «Гэлакси» (1:4) и потерпел четвертое поражение в турнире подряд. Команда занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции с 27 очками после 32 матчей. Ниже только «Гэлакси» — 24 очка по итогам 31 тура.