«Блэкберн» закрыл доступ на стадион для журналистов

Английский «Блэкберн Роверс» закрыл доступ на стадион для работников местного издания Lancashire Telegraph. Отмечается, что клуб давно находился в конфронтации с журналистами этой газеты.
В заявлении «Блэкберна» говорится, что клуб ставит под сомнение профессионализм и наличие журналистской этики у сотрудников издания.
«Блэкберн» на данный момент выступает в Чемпионшипе и занимает 18-е место после 5 туров.
Кстати, комментаторы ТВ, тоже журналисты, правда, не всегда высокой квалификации, что даже известные тренеры и футбольные функционеры, смотрят футбол по телеку, без звука, это большое "достижение" в комментаторском мастерстве.
