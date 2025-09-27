  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Чемпионшип 2025/2026

«Блэкберн» закрыл доступ на стадион для журналистов

вчера, 16:18

Английский «Блэкберн Роверс» закрыл доступ на стадион для работников местного издания Lancashire Telegraph. Отмечается, что клуб давно находился в конфронтации с журналистами этой газеты.

В заявлении «Блэкберна» говорится, что клуб ставит под сомнение профессионализм и наличие журналистской этики у сотрудников издания.

«Блэкберн» на данный момент выступает в Чемпионшипе и занимает 18-е место после 5 туров.

Подписывайся в ВК
Все новости
Блэкберн
Перевод с talksport.com
Защитник «Алавеса» дисквалифицирован на год
26 сентября
Пике грозит до 12 матчей дисквалификации за оскорбление судей
25 сентября
Госдеп США приложит все усилия, чтобы сборную Израиля не отстранили от ЧМ
25 сентября
СлухиУЕФА может отстранить израильские команды от турниров на следующей неделе
25 сентября
КДК РФС дисквалифицировал игрока «Сочи» Крамарича
25 сентября
КДК РФС дисквалифицировал тренера ЦСКА Крамаренко на один матч
25 сентября
 
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 17:54
Я если включаю срач тв(матч тв)., то в большинстве выключаю звук
Vilar
Vilar
вчера в 16:56
Какой хороший пример, нашим бы хозяевам стадионов взять бы на вооружение. Спортивный журналист должен писать правду, т.е. то, что видят все, а не навязывать своё мнение, об увиденном.
Кстати, комментаторы ТВ, тоже журналисты, правда, не всегда высокой квалификации, что даже известные тренеры и футбольные функционеры, смотрят футбол по телеку, без звука, это большое "достижение" в комментаторском мастерстве.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:44
Наверное ,в неудачном выступлении виноваты журналюги...
Futurista
Futurista
вчера в 16:42
Борьба с фейкньюс)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 