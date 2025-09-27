«Блэкберн» закрыл доступ на стадион для журналистов

1758979111

вчера, 16:18

Английский «Блэкберн Роверс» закрыл доступ на стадион для работников местного издания Lancashire Telegraph. Отмечается, что клуб давно находился в конфронтации с журналистами этой газеты.

В заявлении «Блэкберна» говорится, что клуб ставит под сомнение профессионализм и наличие журналистской этики у сотрудников издания.

«Блэкберн» на данный момент выступает в Чемпионшипе и занимает 18-е место после 5 туров.