Митрофанов считает, что лимит на легионеров может помочь развитию футбола

1758794489

вчера, 13:01

Лимит на легионеров может стать одним из инструментов для придания импульса развитию российского футбола. Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) .

Ранее Митрофанов сообщил, что встреча министра спорта Михаила Дегтярева и представителей клубов Российской премьер-лиги, на которой, в частности, планируется обсудить изменение лимита на легионеров, может состояться в ближайшие две-три недели.

«Максимально поддерживаем министерство спорта в его инициативе по приданию нового импульса для того, чтобы наш футбол, прежде всего детско-юношеский, развивался, — сказал Митрофанов. — Лимит — это, скорее, один из инструментов, с помощью которых можно придать этот импульс, но он не единственный. Мы рассматриваем целую систему мер, и в зависимости от того, какую эффективность мы хотим получить, нужно будет определяться с тем, лимит ли это, в каком объеме, в каком формате, при каких условиях. Все это мы, собственно, доложили Михаилу Владимировичу [Дегтяреву]. До встречи с клубами продолжим обсуждение, потому что у министра есть желание вывести развитие нашего спорта в целом на более высокий уровень. Можно только поддерживать это желание».