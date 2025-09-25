  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составы

Митрофанов считает, что лимит на легионеров может помочь развитию футбола

вчера, 13:01

Лимит на легионеров может стать одним из инструментов для придания импульса развитию российского футбола. Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Ранее Митрофанов сообщил, что встреча министра спорта Михаила Дегтярева и представителей клубов Российской премьер-лиги, на которой, в частности, планируется обсудить изменение лимита на легионеров, может состояться в ближайшие две-три недели.

«Максимально поддерживаем министерство спорта в его инициативе по приданию нового импульса для того, чтобы наш футбол, прежде всего детско-юношеский, развивался, — сказал Митрофанов. — Лимит — это, скорее, один из инструментов, с помощью которых можно придать этот импульс, но он не единственный. Мы рассматриваем целую систему мер, и в зависимости от того, какую эффективность мы хотим получить, нужно будет определяться с тем, лимит ли это, в каком объеме, в каком формате, при каких условиях. Все это мы, собственно, доложили Михаилу Владимировичу [Дегтяреву]. До встречи с клубами продолжим обсуждение, потому что у министра есть желание вывести развитие нашего спорта в целом на более высокий уровень. Можно только поддерживать это желание».

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноСмолов вошел в стартовый состав «БроукБойз» на матч Кубка России
23 сентября
Карпин рассказал, почему включил Захаряна в расширенный состав сборной
22 сентября
Захарян вошел в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи
22 сентября
Возобновивший карьеру тренер костромского «Спартака» оценил шансы сыграть
19 сентября
Агент Дивеева опроверг, что игрок не готов проводить два матча в неделю
18 сентября
Дуглас Сантос не планировал выступать за Россию после получения гражданства
18 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
bnpgqwz7wxsu
bnpgqwz7wxsu
вчера в 19:09
Так всегда считалось теоретически, на деле никак не получается
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:37
Я согласен с Вами на все 10000%! Но пока этого нет , надо сделать хоть малое!
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 17:14
И сколько стран подняли уровень футбола благодаря именно лимиту, а не во вклад в детский футбол и тренеров. Вон Слуцкий открыл школу в Волгограде, а государство не хочет даже частичное финансирование
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:07
Лимит поможет и радикально при отказе финансирования профессионального футбола из госбюджета. Профессионалы должны зарабатывать. а клубы должны быть частными и платить налоги. Многочисленные леги не должны сидеть на шее у страны. Госфинансирования профессионального футбола нет нигде
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:53
Раньше у Митрофанова, кажется, было другое мнение. Впрочем, может он и не имеет своего мнения. Тяжело чиновнику живётся.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:20
Малина правит на всех уровнях российского футбола. Открыто правит.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:47
Напомнило --- я считаю до 5-и
не могу до 10- и, Кто не спрятался я не виновата. ))))
shlomo
shlomo
вчера в 14:47
Нужно с детского футбола все развивать... и не заглядываться га остальных...
valeron4321
valeron4321
вчера в 13:55
Такое ощущение, что их всех через баню пропускают. Там они все и планируют.
Министр спорта и Вольфович не дадут соврать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:22, ред.
Максимушка забывает добавить , что лимит поможет только вкупе с потолком зарплат ,иначе ушлые агенты начнут еще больше требовать зарплату за "правильный" паспорт для своих подопечных! Ну а себе повышенные комиссионные! Это уже проходили!
P.S. В принципе как по мне , то многим клубам это выгодно! Распил продолжается(((Ну или продолжится!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:21
Молодец, Максим и про желание министра "поднять" наш спорт упомянуть не забыл...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 